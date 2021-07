Une femme est brutalement battue en public simplement parce qu’elle est « trop proche » de son petit ami en Indonésie

UNE FEMME a été brutalement battue en public simplement parce qu’elle était « trop proche » de son petit ami en Indonésie.

Les images de l’horrible incident montrent la femme, vêtue d’un hijab blanc, agenouillée sur le sol.

Les flagellations sont pratiquées par la police de la charia pour diverses infractions Crédit : AFP

L’incident a eu lieu à Banda Aceh, la capitale et la plus grande ville de la province d’Aceh Crédit : AFP

Une personne vêtue de robes marron et d’un couvre-visage se tient à côté et lève une canne, qui semble être faite de bambou, en vue de la frapper.

La femme aurait été battue par un membre de la police de la charia en guise de punition, en vertu des lois de la charia de la province d’Aceh, pour avoir été prise à proximité de son petit ami.

Le petit ami de la femme a également été publiquement bastonné par un membre de la police de la charia en guise de punition pour son « crime ».

L’incident a eu lieu jeudi à Banda Aceh, la capitale et la plus grande ville de la province d’Aceh.

Aceh, une province profondément conservatrice dont la majorité des habitants sont musulmans, est la seule région du pays ayant l’autonomie nécessaire pour appliquer la charia.

Les flagellations sont pratiquées par les autorités pour une série d’infractions, notamment la consommation d’alcool, l’adultère et les relations sexuelles avant le mariage ou homosexuelles.

En 2018, les autorités de la province ont annoncé qu’il serait interdit aux couples non mariés de s’asseoir à la même table dans les restaurants, les cafés ou les cafés dans le cadre d’une répression religieuse.

La punition brutale est largement considérée comme une interprétation déformée de la charia – un code pénal islamique qui cherche à interdire les délits de « moralité ».

En 2018, les responsables d’Aceh ont promis de mettre fin aux flagellations publiques et de les pratiquer derrière les murs de la prison.

Malgré les promesses, le nombre de flagellations et de coups de baston publics aurait augmenté.

La punition la plus vicieuse est 100 coups de fouet, qui sont administrés pour les crimes les plus graves avec une peine de prison.

Les groupes de défense des droits humains ont condamné les punitions brutales comme inhumaines, mais ils bénéficient d’un large soutien à Aceh.

Amnesty International a condamné cette pratique, affirmant l’année dernière que les coups de bâton sont des violations du droit international des droits humains.

Le groupe a déclaré: « Les infractions punissables comprennent l’intimité ou l’activité sexuelle consensuelle pour les couples non mariés, les relations sexuelles consensuelles en dehors du mariage, les relations sexuelles entre personnes du même sexe, la consommation et la vente d’alcool et les jeux d’argent.

« En vertu du droit international des droits de l’homme, toutes les formes de châtiments corporels sont interdites – elles violent l’interdiction absolue de la torture et d’autres châtiments cruels, inhumains ou dégradants et souvent de la torture.

Moment horrible, une femme s’effondre dans l’agonie après avoir été sauvagement fouettée 100 FOIS en public juste pour avoir eu des relations sexuelles

Le petit ami de la femme a également été publiquement bastonné par un membre de la police de la charia en guise de punition Crédit : AFP