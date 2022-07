Une femme est abattue et arrêtée après avoir ouvert le feu à Dallas Love Field

“Je me suis arrêté et j’ai vu une femme crier et s’enfuir du bâtiment”, a déclaré M. Castronovo, plus âgé, de Highland Park, au Texas. « Nous avons eu peur que quelque chose n’allait pas. Les travailleurs sortaient et disaient aux gens de se cacher.

Le chef Max Geron du département de police de Rockwall, au Texas, à l’est de Dallas, a déclaré le Twitter qu’il a été évacué de Love Field “après une fusillade apparente”.

“La famille est en sécurité”, a-t-il déclaré. “TSA a fait un excellent travail.”

La Transportation Security Administration s’efforçait de faire passer les voyageurs par la sécurité après la fusillade et n’avait pas d’estimation du temps que cela prendrait, a déclaré Patricia Mancha, porte-parole de la TSA, dans un communiqué. Plus de 60 vols à Love Field ont été retardés après la fusillade, selon FlightAware, un site Web de suivi des vols.

Les départs vers Love Field ont été “bloqués pour des raisons de sécurité” jusqu’à 14 h 30, heure de l’Est, selon le site Web de la Federal Aviation Administration.

Southwest Airlines, qui est basée à Dallas et exploite des vols au départ de Love Field, a déclaré le Twitter qu’il était “au courant des activités d’application de la loi à Dallas Love Field”.

“Nous avons suspendu les départs et les arrivées en attendant des informations supplémentaires des autorités”, a déclaré la compagnie aérienne. « Il n’y a pas de plus grande priorité pour nous que la sécurité de nos employés et de nos clients. Nous apprécions votre patience.”