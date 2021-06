Une femme essaie de se détendre avec un masque facial « vert » avant l’interview et finit par ressembler à Shrek

Les entretiens d’embauche sont des éléments importants de notre évolution de carrière. Chaque personne qui s’est déjà présentée pour une interview sait que la partie la plus importante du processus est la présentation de soi. La façon dont on se représente lors d’un entretien en dit long sur la confiance d’une personne à diriger le travail. C’est l’une des raisons pour lesquelles tout le monde veut donner le meilleur d’eux-mêmes lors de l’entretien. Malgré la préparation de notre mieux pour le grand jour, les choses finissent par mal tourner dans certains cas.

Quelque chose de similaire s’est produit avec une femme du nom de Kota qui a partagé une épreuve sur la plateforme de partage de vidéos TikTok. Par la suite, Kota a montré des effets de chlorophylle sur son visage. La dernière tendance beauté qui fait le tour des réseaux sociaux a incité la femme à l’essayer avant son interview. La tendance a attiré l’attention de nombreux internautes, obsédés par ces masques composés verts qui prétendent purifier, apaiser et détoxifier la peau. Cependant, il est accompagné d’un avis qui stipule qu’une personne doit l’appliquer sur le visage après l’avoir mélangé avec une crème.

La femme, qui a mis le masque sur son visage la veille d’un entretien d’embauche à Bank of America, a vécu une expérience horrible car elle ne pouvait pas se débarrasser de la couleur verte malgré le lavage de son visage. Dans la légende de la vidéo, Kota a demandé à d’autres utilisateurs de TikTok des remèdes pour se débarrasser de la couleur. Comme elle l’a mentionné au Miroir, la couleur n’a pas quitté son visage malgré l’exfoliation.

Alors que Kotas luttait pour retrouver son teint normal, son visage rappelait aux internautes Old Gregg, un personnage fictif de la série The Mighty Boosh avec une couleur de peau similaire. La vidéo a quitté Internet en deux parties et a recueilli plus de 240 000 vues. L’un des internautes a écrit en plaisantant que les gens essaient généralement ces choses après avoir été embauchés.

