Une femme épouse un homme qu’elle a envoyé en prison alors qu’elle travaillait comme assistante sociale

La célèbre chanteuse Rihanna, dans l’un de ses numéros à succès, a déclaré: “Nous avons trouvé l’amour dans un endroit sans espoir.” Il semble que cette phrase était particulièrement destinée à Marisa Marie, qui a trouvé l’amour dans un endroit complètement dépourvu d’espoir pour beaucoup – une prison. Nous entendons parler de tant d’histoires d’amour molles, mais celle-ci est en effet unique : Marisa est tombée amoureuse et s’est mariée avec l’homme même qu’elle avait envoyé derrière les barreaux.

Selon un reportage dans The Sun, Marisa a parlé de son histoire d’amour non conventionnelle sur TikTok. Elle a dit que pendant qu’elle travaillait comme assistante sociale, elle avait envoyé son mari derrière les barreaux pendant un an. Il n’avait que 17 ans au moment de sa condamnation, tandis que Marie en avait 24. En tant qu’assistante sociale, ils ont dû se rencontrer souvent pendant qu’il était en prison – mais les sentiments se sont développés beaucoup plus tard, selon Marisa.

C’est après avoir purgé une peine d’un an et quitté la prison que les deux ont continué à rester en contact et sont finalement tombés amoureux. Marisa était alors mariée à son premier mari. Mais ensuite, elle a partagé qu’elle avait divorcé de son premier mari, vendu sa maison et épousé l’homme même qu’elle avait envoyé en prison, pour commencer une nouvelle vie.

Le premier enfant du couple est maintenant attendu, selon Marisa, qui a déclaré qu’elle travaillait désormais comme employée de salon. Marisa a révélé que sa date d’accouchement était début décembre, alors qu’elle partageait la bonne nouvelle sur son profil TikTok dans une série de vidéos de danse. Marisa a en outre partagé qu’elle recevait des commentaires négatifs en raison des circonstances inhabituelles dans lesquelles elle avait rencontré son mari et de leur différence d’âge – mais elle a également réalisé des vidéos s’en prenant à ses ennemis et a déclaré qu’elle s’en fichait.

