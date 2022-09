Une femme épouse son mari avec une autre femme dans AP, un trio pour vivre dans la même maison

Une femme de Tirupati, dans l’Andhra Pradesh, a célébré le mariage de son mari avec une autre femme dans un temple lors d’une cérémonie traditionnelle. L’homme, Kalyan, est originaire d’Ambedkar Nagar de Dakkili à Tirupati. Il est une célébrité populaire sur les plateformes de partage de vidéos, notamment sur YouTube et Share Chat. Il a fait la connaissance d’un Vimala de Kadapa, leur amitié s’est transformée en amour et ils se sont mariés il y a quelques années. Le couple est devenu célèbre sur les plateformes de partage de vidéos grâce à leurs efforts combinés pour attirer les internautes.

Il y a eu des problèmes au paradis lorsque Vimala a commencé à remarquer que Kalyan devenait de mauvaise humeur. C’est alors qu’un certain Nitya Sree de Visakhapatnam est venu dans la localité et a frappé à la porte du couple. Elle est également une créatrice de contenu populaire, et c’est ainsi qu’elle et Kalyan ont développé une relation amoureuse. Ils ont rompu pour des raisons inévitables et depuis lors, il n’y a plus eu de communication entre les deux.

Lorsque Nitya Sree a appris que Kalyan s’était marié, elle a demandé à Vimala les mains jointes de lui permettre de l’épouser. Elle et Kalyan ont également proposé de vivre tous les trois sous le même toit.

Après un long examen, Vimala a accepté sa proposition et a même officié le mariage de Nitya Sree avec son mari dans un temple avec tous les rituels traditionnels. Le trio a également pris des photos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

