Il est bien dit que les allumettes se font au paradis. Il y a plusieurs histoires de matchs inattendus sur les réseaux sociaux qui prouvent la même chose. Cependant, certaines histoires laissent les internautes surpris et choqués. Cette histoire d’une femme qui a épousé le beau-père de son ex-mari, qui a 30 ans de plus, est devenue virale sur les réseaux sociaux. La femme nommée Erica Quiggle, qui a 31 ans, a épousé Jeff, âgé de 60 ans. Le duo s’est rencontré pour la première fois quand Erica avait 16 ans et était une amie de la belle-fille de Jeff.

Cependant, elle est tombée amoureuse du beau-fils de Jeff, Justin, et l’a épousé. Au fil du temps, les choses ne se sont pas arrangées entre Erica et Justin et ils ont annulé leur mariage. Erica a également eu un bébé avec son ex-mari. Plus tard, elle a commencé à passer du temps avec son beau-père Jeff et ils sont tombés amoureux. Le duo a avoué ses sentiments l’un pour l’autre et s’est marié en août 2018. Le couple est maintenant les parents d’une petite fille Brexlee.

Parlant de leur relation et de leurs différences d’âge, Erica a dit: Courrier quotidien, «Jeff est la jeune âme et je suis la vieille âme. Il rit quand je dis ça, mais tout a fonctionné – et Justin était la personne la plus compréhensive.

D’un autre côté, son ex-mari Justin avait lui aussi accepté leur relation et dit que tout va bien maintenant et qu’il n’y a plus de haine. Il aurait déclaré: «Nous parlons de notre fils et nous continuons tous les deux notre vie.»

Jeff a également déclaré qu’il n’avait jamais regardé la différence d’âge et qu’ils étaient simplement tombés amoureux tels qu’ils sont. Il a ajouté qu’ils s’amusaient vraiment tels qu’ils sont.

Ce n’est pas la première fois qu’un couple se marie même après avoir eu une énorme différence d’âge. L’année dernière, une influenceuse des médias sociaux de 35 ans a épousé son beau-fils de 20 ans après avoir annulé son mariage avec son père. Marina Balmasheva du Kraï de Krasnodar en Russie a trouvé l’amour chez son beau-fils de 20 ans, Vladimir ‘Voya’ Shavyrin.

