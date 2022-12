Une femme envoie la dernière vidéo à sa famille avant de mourir de froid dans sa voiture à New York Blizzard

Les États-Unis sont confrontés à l’une des pires tempêtes hivernales qui ont piégé le pays avec des conditions extrêmement froides et des vents violents. Plusieurs ont perdu la vie en raison de leur incapacité à faire face au temps féroce. L’un de ces cas de femme morte de froid est apparu après avoir envoyé une vidéo effrayante alors qu’elle était piégée dans une voiture pendant 18 heures. Elle était l’une des 35 personnes qui ont succombé aux conditions glaciales qui ont saisi la deuxième plus grande ville de New York, Buffalo.

Anndel Taylor, une étudiante infirmière, rentrait chez elle après un quart de travail à l’hôpital de Buffalo lorsqu’elle s’est retrouvée coincée dans la tempête de neige monstrueuse lorsque 50 pouces de neige ont entouré sa voiture. L’infirmière de 22 ans n’arrêtait pas d’envoyer des mises à jour à sa famille en Caroline du Nord alors qu’elle était piégée dans la montée en flèche maintenant. Ce n’est qu’à minuit la veille de Noël qu’elle a envoyé la dernière vidéo à sa famille dans laquelle elle a baissé la fenêtre couverte de neige pour montrer la camionnette à proximité qui était également coincée avec ses lumières de secours allumées. « Elle parlait à [her sisters]leur disant qu’elle avait appelé le 911 et qu’elle avait peur », a déclaré la mère de Taylor, Wanda Brown Steele, au New York Post.

Regardez la vidéo finale de Taylor ci-dessous :

Anndel Taylor, 22 ans, est décédée dans sa voiture après avoir été piégée par le blizzard de Buffalo alors qu’elle rentrait du travail. Elle a été retrouvée au bout de 18 heures. Elle a envoyé à sa famille cette dernière vidéo depuis l’intérieur de la voiture. pic.twitter.com/w8GBwR9UOm—Mike Sington (@MikeSington) 27 décembre 2022

Elle a même révélé que Taylor prévoyait de dormir un peu en attendant les sauveteurs dans sa voiture et a décidé de rentrer chez elle à pied au cas où les aides n’arriveraient pas. Mais le lendemain matin, Taylor a cessé de répondre aux appels lorsque la famille a essayé de la surveiller. “Si elle avait été secourue, elle connaît mon numéro, elle aurait appelé pour s’assurer que personne ne s’inquiétait pour elle. Et donc à ce moment-là, nous savions que quelque chose n’allait pas », a déclaré sa mère.

Selon Brown Steele, un ami de la famille a vu sa voiture mais a d’abord supposé qu’elle était vide. “La troisième fois qu’il est sorti, il a cassé la vitre et l’a trouvée dans la voiture”, a-t-elle déclaré. La mère de famille de 54 ans a ensuite déclaré que sa fille avait été retrouvée morte à l’intérieur de la voiture après près de 24 heures alors qu’elle était piégée. Bien que la cause de la mort de Taylor soit encore inconnue, sa mère pense qu’elle est morte d’un empoisonnement au dioxyde de carbone alors que la glace recouvrait ses tuyaux d’échappement pendant qu’elle dormait avec le moteur en marche pour la garder au chaud. “Je pense qu’elle est partie paisiblement”, a déclaré la mère de Taylor.

