Une femme envoie aux flics une vidéo du conducteur du SUV qui zigzague entre les voies – mais ils sont tous les deux poursuivis parce qu’ELLE avait tort aussi

UNE FEMME a été stupéfaite après avoir envoyé aux flics un clip d’un SUV faisant un écart devant elle, pour être poursuivie aux côtés du conducteur fautif.

L’automobiliste a tourné la vidéo de Philip Baxter, 33 ans, conduisant imprudemment sur l’A45 à Northampton, mais a été choquée de constater que les autorités ont déclaré qu’elle avait également tort.

Le SUV a été filmé en train de dévier sur l’A45 à Northampton 1 crédit

Philip Baxter, 33 ans, a été reconnu coupable de conduite dangereuse 1 crédit

Baxter, de Kettering, Northamptonshire, a affirmé qu’une panne mécanique avait fait dévier son Toyota Land Cruiser gris sur plusieurs voies de la route principale.

La femme, 59 ans, qui conduisait dans la voie trois, lui a fait clignoter ses phares avant de passer dans la voie deux.

Soudain, cependant, la voiture de Baxter a traversé la chaussée et l’a forcée vers la barrière de réservation centrale.

L’automobiliste terrifiée, de Corby, dans le Northamptonshire, a mis en ligne un clip de l’incident sur le site Web de la police du Northamptonshire, mais s’est rapidement retrouvée sous le coup de la loi pour accaparement de voie.

Baxter a été retrouvé par sa plaque d’immatriculation et arrêté, mais a nié l’accusation de conduite dangereuse.

Il a été reconnu coupable de l’infraction le 8 novembre après un procès devant le Northampton Magistrates ‘Court.

Il a été frappé d’une interdiction de 12 mois, condamné à 100 heures de travail non rémunéré et condamné à payer 545 £ de frais et une suramende compensatoire de 95 £.

Cependant, la femme qui l’a filmé a été poursuivie pour conduite sans soin et attention pour être restée dans la voie de hors-jeu avant que l’infraction de Baxter n’ait lieu, bien que la voie de côté soit dégagée.

Les flics ont confirmé qu’elle avait reçu un avis de poursuites envisagées et avait choisi de suivre un cours de conduite.

PC Mo Allsopp-Clarke, de l’équipe Safer Roads de la police du Northamptonshire, a déclaré: “L’insouciance de Baxter aurait pu facilement se terminer par des conséquences tragiques, et je suis ravi que les tribunaux l’aient traité de manière positive.

“J’espère que cette affaire démontre que nous prenons très au sérieux tous les cas de mauvaise conduite et que nous poursuivrons les contrevenants en conséquence, ce qui ne peut être qu’une bonne chose pour aider à garder nos routes plus sûres.

“Cependant, cela nous rappelle également que nous examinons les images à la recherche de preuves d’infractions commises par toutes les parties.

“Donc, si vous commettez une infraction en même temps que la personne que vous nous signalez, vous pouvez également faire l’objet de poursuites. Nous ne négligerons pas une infraction pour en poursuivre une autre.”