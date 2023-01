Une femme envoie à son ex-petit ami plus de 1 000 textes pour se réconcilier ; Savoir ce qui s’est passé ensuite

Une femme a poussé son ex-petit ami à envisager le suicide après lui avoir envoyé plus de 1 000 SMS après avoir mis fin à leur relation. Michelle Felton était tellement amoureuse de Ryan Harley qu’elle l’a appelé ou lui a envoyé un texto 150 fois par jour après leur rupture pour se réconcilier. Michelle, qui travaille comme assistante pour Specsavers, avait l’habitude de poser plusieurs questions à Ryan : « Pourquoi tu ne me parles pas ? Je vous aime. Sommes-nous réunis ce soir ? Est-ce qu’on sort ?”

Lorsque Ryan n’a pas répondu à ses SMS ou à ses appels, elle l’a accusé d’avoir triché à son examen de conduite. Ryan, qui vivait avec sa mère à Ellesmere Port, Cheshire, a été contraint d’appeler la police après que Michelle ait commencé à déposer des cadeaux à sa porte. Il a dit aux policiers que son ancienne petite amie contrôlait pendant leur relation de plus d’un an et demi et voulait maintenant que tout s’arrête. “J’ai juste envie de tout arrêter”, a-t-il ajouté.

Le couple a commencé à se fréquenter en mai 2020 mais s’est séparé en février 2022 après une dispute au cours de laquelle Ryan a accidentellement cassé le doigt de Michelle et elle lui a donné un coup de pied dans l’aine. Les avocats de la défense du Warrington Magistrates ‘Court ont partagé qu’après l’incident, Ryan a passé les cinq jours suivants à s’occuper d’elle et a été persuadé de ne pas aller à l’hôpital. Après cela, il a rompu avec elle.

« Elle ne pouvait pas aller travailler. Elle a travaillé chez des opticiens locaux mais n’a pas pu continuer en raison de la blessure à son doigt. 12 jours plus tard, le 26 février, il a déposé cette plainte. Elle a plaidé coupable de harcèlement. Elle a envoyé des messages et des appels volumineux à un degré tel qu’il aurait subi un élément de harcèlement”, a déclaré l’accusé.

Le procureur chargé de l’affaire a déclaré que son client avait informé Michelle qu’il souhaitait mettre fin à leur relation. «Il a dit que cela avait été toxique à ses yeux. Elle n’était pas d’accord avec cela, et cela a conduit à l’infraction de harcèlement », a-t-il ajouté.

Entre le 15 et le 26 février, Michelle l’a bombardé de textos et d’appels constants et n’a reçu aucun texto de sa part. Le procureur a également déclaré au tribunal que Ryan ne voulait plus avoir de contact et voulait reconstruire sa vie. Les messages lui ont causé beaucoup de mal et de détresse.

Le 27 février, Michelle s’est rendue à l’hôpital en raison de la douleur croissante au doigt après examen, elle a dû subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour le ramener à sa position.

Le tribunal a interdit à Michelle de contacter Ryan pendant 18 mois et l’a condamnée à une ordonnance communautaire de 18 mois avec une exigence d’activité de réadaptation de 30 jours. Elle a également été condamnée à une amende de 50 £ (5 000 Rs) et condamnée à payer les frais et une suramende compensatoire de 395 £ (39 000 Rs).

