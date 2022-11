Une femme enseigne à de jeunes enfants sous un survol, les gens la « saluent »

L’éducation est l’un des piliers les plus importants de la réussite. Si une personne manque d’éducation de base, il lui est très difficile de rivaliser dans le monde réel de la concurrence acharnée. Pour gagner, une compétence est nécessaire. Pour perfectionner une compétence, une éducation qui comprend à la fois des connaissances théoriques et pratiques est une exigence.

Cette vidéo a fait ma journée ❤️🥰 pic.twitter.com/OXZcIuZjwU — ज़िन्दगी गुलज़ार है ! (@Gulzar_sahab) 1 novembre 2022

Une vidéo d’une femme enseignant à de jeunes enfants sous un survol devient virale. Avec une main sur un tableau blanc, on voit la femme s’adresser aux jeunes enfants alors que le monde vit leur vie. Bien que News18 n’ait pas vérifié la vidéo de manière indépendante, le clip semble avoir été tourné quelque part à Delhi.

Malgré un trafic intense, la femme était déterminée à leur enseigner et les enfants l’écoutaient également avec intérêt. La vidéo comportait un texte qui disait : « Regardez ce que j’ai trouvé, saluez-la » et a été enregistrée par une personne qui passait de l’autre côté du pont.

Partagée le 1er novembre et sous-titrée “Cette vidéo a fait ma journée”, la séquence de 15 secondes est devenue virale avec plus de 82 000 vues et plus de 6 000 likes en deux jours.

Les personnes dans la section des commentaires étaient favorables à l’enseignement de la femme et certains d’entre eux l’ont même saluée.

Heyy quelqu’un vivant à proximité, s’il vous plaît assurez-vous alors une place pour enseigner la classe, Nous allons lever des fonds pour cela Nous allons faire un don et faire bouger les choses — Enfant des années 90 (@90s_kid_90s) 1 novembre 2022

Un utilisateur a commenté: “Hé, quelqu’un qui habite à proximité, veuillez vous assurer qu’il y a une place pour enseigner. Nous allons récolter des fonds pour cela. Nous allons faire un don et faire bouger les choses.

Une si belle âme pour enseigner à ces enfants. 💝💖 — Priya Kapadia (@2601pk) 2 novembre 2022

Un autre a écrit: “Une si belle âme pour enseigner à ces enfants.”

Saraswati ke roop issey kehte hai – Abdul Ayaz (@abdulayaz18) 1 novembre 2022

Un troisième utilisateur a commenté: “Elle peut être appelée l’incarnation de la déesse Saraswati.”

