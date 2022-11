Une femme enlevée alors qu’elle était bébé au Texas a retrouvé sa famille 51 ans plus tard | Nouvelles américaines

Une femme enlevée alors qu’elle était bébé a retrouvé sa famille 51 ans plus tard.

Melissa Highsmith a disparu en 1971 lorsque, à seulement 22 mois, elle a été emmenée par une baby-sitter de la maison de ses parents à Fort Worth, au Texas.

La mère de Melissa, Alta Apantenco, travaillait comme serveuse et avait besoin d’une baby-sitter. Elle a donc publié une annonce dans le journal.

Image:

Melissa Highsmith étant bébé. Photo : Facebook



Mme Apantenco a embauché une femme qui a manifesté son intérêt pour le poste sans la rencontrer en personne.

Alors qu’elle était au travail, sa colocataire a remis Melissa à une baby-sitter qui l’aurait enlevée et n’est jamais revenue.

Selon la famille, Mme Apantenco a fait face à des années d’accusations de la part des enquêteurs selon lesquelles elle aurait peut-être tué sa fille et caché le crime.

Mais la famille n’a jamais abandonné sa recherche de Melissa et ces dernières années, elle a créé une page Facebook nommée Finding Melissa.

Mais la percée a eu lieu lorsqu’ils ont utilisé les sites Web Ancestry et 23AndMe après avoir pris conseil auprès d’un généalogiste.

“Chaque fois que ma mère avait de l’espoir. Après 51 ans, elle ne voulait pas soumettre un autre test ADN. Elle était fatiguée et blessée et coupable d’avoir porté cela pendant toutes ces années”, a déclaré Victoria Highsmith, la sœur de Melissa.

“Je suis reconnaissant que nous l’ayons amenée à accepter de soumettre son ADN … C’est grâce à cela, et à la soumission de mon père, que nous avons pu trouver Melissa.”

Victoria a déclaré qu’ils n’avaient pas trouvé Melissa à travers son propre échantillon d’ADN mais à travers l’ADN de ses enfants et que la correspondance était revenue rapidement après que ses deux parents aient soumis leurs échantillons.

“En trois semaines, nous avons trouvé ma sœur. C’était comme, ‘Boom, boom, boom’, nous l’avons trouvée”, a déclaré Victoria.

Melissa, aujourd’hui âgée de 53 ans, a vécu à Fort Worth pendant la majeure partie de sa vie et n’a jamais su qu’elle avait été kidnappée, a écrit sa famille dans des messages sur une page Facebook nommée Nous avons trouvé Mélissa !!!

Samedi, lors d’une célébration dans une église, Melissa a retrouvé sa mère, son père Jeffrie Highsmith et deux de ses quatre frères et sœurs.

“Je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer. J’étais folle de joie et je me promène toujours dans le brouillard en essayant de comprendre que ma sœur est juste devant moi et que nous l’avons trouvée”, a déclaré Victoria.

“C’est un miracle de Noël ! C’est incroyable de la rencontrer. C’était comme me regarder en moi, elle me ressemble, nous ressemble. Elle est ravie d’être dans nos vies.”