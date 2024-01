Une femme enchaînée devant un tribunal hongrois suscite la colère de l’Italie

il y a 5 heures

L’Italie a convoqué l’ambassadeur de Hongrie après que les images d’une Italienne enchaînée comparaissant devant un tribunal de Budapest ont suscité l’indignation publique et politique.

Ilaria Salis, une institutrice de 39 ans originaire de Monza, près de Milan, a comparu devant le tribunal le 29 janvier, les mains et les pieds attachés.

Une vidéo montrant des militants antifascistes donnant des coups de pied et battant un Hongrois allongé au sol a largement circulé en Hongrie. Les agresseurs ne sont pas identifiables.

Peu après, deux ressortissants allemands ont été arrêtés aux côtés de Mme Salis. L’un d’eux a plaidé coupable et a été condamné à une peine de 3,5 ans.

Mme Salis, qui est accusée de complot en vue de commettre des agressions causant des lésions corporelles graves et qui risque 11 ans de prison si elle est reconnue coupable, a plaidé non coupable.

Le procureur a affirmé qu’elle et les autres accusés étaient venus en Hongrie expressément “pour mener des attaques rapides qui pourraient causer des blessures graves contre des personnes soupçonnées d’être d’extrême droite”.

Bien que Mme Salis soit en prison depuis près d’un an, son cas n’a commencé à attirer l’attention qu’en octobre après que son père, Roberto, a publiquement dénoncé une lettre dans laquelle sa fille faisait état des dures conditions de sa détention.

Plus tard, dans une interview accordée au journal italien Repubblica, une ancienne compagne de cellule de Mme Salis a rapporté qu’elle était intentionnellement détenue dans une cellule « pleine de rats et d’insectes ».

L’intérêt pour l’affaire s’est accru lundi lorsque les images de Mme Solis enchaînée au tribunal ont été largement partagées par les médias italiens. Une pétition en ligne demandant le rapatriement de Mme Salis en Italie a jusqu’à présent recueilli plus de 90 000 signatures.

Mardi, Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères, a déclaré avoir convoqué l’ambassadeur de Hongrie à Rome “pour lui demander pourquoi certaines des normes les plus fondamentales sur les conditions de détention n’étaient pas respectées”.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni – qui dirige le parti nationaliste de droite Frères d’Italie et est un proche allié du Premier ministre hongrois Viktor Orban – n’a pas encore commenté l’affaire, mais est exhortée par tous les partis à intervenir.

Giuseppe Conte, leader du Mouvement Cinq Étoiles, a écrit sur X, anciennement Twitter : “Giorgia Meloni, peu nous importe qu’Orban soit un de vos bons amis – vous devez être déterminé et élever la voix. Les droits et la dignité des Italiens passent avant les amis. et alliés politiques.