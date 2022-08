Une femme enceinte trouve un couteau dans son sandwich au métro, le franchisé s’excuse

Une femme enceinte de 21 ans du Suffolk, en Angleterre, a été choquée après avoir découvert un couteau dans son sandwich Subway. Nerice Moyse a déclaré qu’elle avait commandé de la nourriture à livrer à son domicile depuis un métro à proximité il y a deux dimanches. Elle a senti quelque chose de suspect en ramassant son sous-marin au thon et a été horrifiée lorsqu’elle a trouvé une longue lame dentelée avec une poignée jaune à l’intérieur de son sandwich. La femme demande maintenant des excuses.

Dans une vidéo partagée sur Facebook, Moyse a parlé de l’incident. On peut la voir soulever le produit alimentaire pour exposer le couteau géant sous le sandwich. Moyse est enceinte de 17 semaines et était avec son partenaire Harley Gildroy lorsqu’elle a eu faim et a décidé de commander quelque chose à manger.

“J’étais avec mon partenaire et nous avons eu faim. Je suis actuellement enceinte et j’ai toujours des envies, alors mon partenaire est allé sur son téléphone et a commandé un Subway. Je viens de l’ouvrir et je me suis dit ‘attends, quoi?’. Nous étions tous les deux assis là sous le choc », a-t-elle déclaré au Great Yarmouth Mercury.

Après cela, ils ont de nouveau appelé la célèbre chaîne de sandwichs pour faire face au problème. “Mon partenaire a appelé Subway à Gorleston High Street et a demandé” avez-vous perdu l’un de vos couteaux jaunes? Et il était comme ‘Attendez. Êtes-vous sérieux, comme en fait? “, A-t-elle dit.

Moyse a déclaré qu’elle comprenait que c’était un «jour de congé» (étant le dimanche) pour le personnel, mais qu’il devait être «incroyablement prudent» lorsqu’il travaillait dans un tel environnement.

Selon un rapport du Great Yarmouth Mercury, Nerice a reçu un message du compte Instagram officiel de Subway indiquant qu’ils parleraient bientôt au restaurant.

Lors d’une conversation avec MailOnline, un porte-parole de Subway aurait déclaré: «La santé et la sécurité de tous les clients sont d’une importance primordiale pour nous, et tous les propriétaires de franchise doivent maintenir des normes de sécurité alimentaire élevées et toujours servir les produits à la satisfaction des clients. .”

“Depuis que l’incident a été porté à notre attention, nous avons enquêté de manière approfondie et l’équipe s’est immédiatement excusée auprès du client une fois informée. Depuis lors, le franchisé a de nouveau contacté le client pour résoudre le problème », a ajouté le porte-parole.

