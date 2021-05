Une femme enceinte invitée à terminer la réunion après avoir entamé le travail, Twitter appelle «  le mal  »

Une femme enceinte a été contrainte de mettre fin à une réunion de travail malgré sa rupture d’eau, a affirmé un utilisateur de Twitter. L’incident a maintenant brisé Internet avec des gens qui critiquent fortement l’éthique du travail et tracent la ligne entre la vie professionnelle et la santé personnelle. L’utilisateur de Twitter, une certaine Christine Carrillo, a partagé l’incident de la cruauté pure et simple d’une entreprise et de l’exploitation de la santé de son amie.

S’adressant aux médias sociaux, elle a expliqué comment l’eau de son amie s’était cassée lors d’une réunion du conseil d’administration et qu’elle devait se précipiter à l’hôpital. Cependant, l’investisseur principal a insisté pour que la réunion soit d’abord terminée, ce qui l’a obligée à le faire alors qu’elle se rendait à l’hôpital en voiture.

Abasourdi par le comportement inhumain de l’entreprise, Christine a écrit: «L’eau d’un ami s’est cassée lors d’une réunion du conseil d’administration. Elle dit: «Je dois aller à l’hôpital, mon eau vient de se casser!» L’investisseur principal d’un fonds bien connu dit: «D’accord, mais pouvons-nous terminer la réunion en premier?» Elle a terminé la réunion du conseil d’administration dans la voiture alors qu’elle se rendait à l’hôpital. «

Cependant, le lieu de l’incident n’a pas été signalé.

L’incident a brisé Internet et a exaspéré les internautes, qui voulaient que le nom de l’entreprise soit révélé et ont exprimé leur choc face au comportement totalement contraire à l’éthique infligé à la femme en travail.

Est-ce réel? Est-ce que je vis dans ma bulle naïve? Qui fait ça? – Daniel Kraft (@DanielKraft) 21 mai 2021

Yooooooo. C’est dégoûtant. Nous devons appeler les gens pour cette merde. Les gens doivent savoir qu’il ne faut jamais prendre d’argent à cet investisseur – Mac the VC (@MacConwell) 21 mai 2021

Dans quel monde nous vivons 😞 – Stef ⚡️ (@stef) 21 mai 2021

Que diable sur Terre?! – Martha Shaughnessy (@SFShag) 21 mai 2021

Cependant, lors d’un incident récent, une personne n’a subi (et peut-être à juste titre) des réactions négatives qu’après avoir partagé une photo d’une femme travaillant dans la cuisine en utilisant un concentrateur d’oxygène. Non seulement la photo était un sombre rappel de la façon dont les femmes sont censées mettre littéralement leur vie en jeu pour plaire aux autres, mais aussi le fait que l’utilisateur avait glorifié l’acte en disant qu’une mère n’est jamais en congé. Sur l’image, on peut voir une femme d’âge moyen cuisiner du pain indien «roti» sur une cuisinière. Elle porte un masque de soutien à l’oxygène et le concentrateur d’oxygène peut être repéré juste à côté d’elle. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’il n’y a personne d’autre sur la photo qui puisse être vue en train de l’assister même dans une telle situation.

