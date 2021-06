Une femme enceinte « forcée de dormir sur le sol d’un voisin dans une maison « dangereuse » »

Une mère ENCEINTE, qui s’attend à accoucher d’une minute à l’autre, prétend qu’elle dort sur le sol de son voisin car sa maison n’est pas habitable.

Charlotte Burry, 25 ans, a parlé à son propriétaire des problèmes qu’elle avait avec la propriété en janvier, mais le propriétaire a insisté sur le fait qu’il n’y avait « pas de problème majeur ».

Mlle Burry a découvert de l’amiante dans les sols de sa maison lorsqu’elle était en train de redécorer, dans le but de préparer l’endroit pour sa nouvelle arrivée Crédit : BPM

Miss Burry, ni son partenaire ou son fils ne vivent à la maison depuis le début de ce mois Crédit : BPM

Mlle Burry dort chez son voisin depuis juin car elle affirme que le sol de son appartement n’est pas sûr.

Bromford Housing, qui s’occupe de l’appartement, a déclaré qu’il n’y avait pas besoin d’un autre logement et que Mlle Burry devrait rentrer chez elle.

Mlle Burry a déclaré à GloucestershireLive: «J’ai emménagé dans cette propriété en 2016. Il y avait des problèmes avec elle et elle était sale et il y avait des excréments de chien partout, mais nous l’avons triée et j’ai travaillé dur pour rendre la maison agréable.

« J’ai signalé le problème que j’avais avec la propriété cette année en janvier. Cependant, je suis tombée enceinte en février et je suis maintenant enceinte de 23 semaines.

« J’essayais de préparer ma maison décorée et je voulais poser un nouveau revêtement de sol et il y avait de l’amiante dans les sols. »

La qualité des sols et des murs l’empêche de mettre des rideaux ou d’accrocher de nouveaux tableaux, a déclaré Mlle Burry, car les murs « s’effondrent comme des biscuits ».

Une fois que le plancher du premier étage s’est avéré contenir de l’amiante, un entrepreneur a été appelé pour sécuriser les zones exposées avec un composé.

Mais Mlle Burry a affirmé que le poids du nouveau composé avait fait couler le sol, ce qui fait craindre que le sol ne tombe et cause des dommages aux résidents vivant en dessous.

Elle a affirmé que les plinthes étaient déchirées et cassées à l’endroit où ils ont appliqué le composé.

Mlle Burry a également suggéré qu’un ingénieur en gaz refusait de travailler dans la propriété en raison du danger que les sols étaient en place.

Elle est tombée enceinte en février. Sa grossesse étant désormais classée à haut risque, elle a prévenu que son bébé pourrait arriver prématurément.

Elle a déclaré: « Je n’ai même pas de maison où le ramener parce que ce n’est pas sûr. »

La jeune mère a déclaré qu’elle « s’accrochait au jour le jour ».

« Ma fille de sept ans souffre d’asthme et de croup », a-t-elle déclaré.

« Elle a été transportée par avion à l’hôpital il y a quelques semaines parce qu’elle ne respirait pas à l’école, après un séjour de deux nuits à l’hôpital, je n’ai toujours pas pu l’emmener chez elle.

« Je ne sais plus quoi faire. Je suis au point de rupture. »

Comme Mlle Burry estime que les sols de la propriété sont précaires, elle, son partenaire et sa fille ne vivent plus à la maison depuis le 2 juin.

Elle a déclaré: «Je dors par terre chez mes voisins parce que j’ai l’impression que les sols ne sont pas sûrs.

Elle affirme que l’équipe de Bromford Housing n’avait pas cherché à reloger temporairement sa famille pendant les travaux.

Charlie Jackson, directeur associé des localités à Bromford, a déclaré : « Nous sommes désolés d’apprendre les inquiétudes signalées par Mlle Burry, notamment en ce qui concerne la santé de sa fille et sa grossesse.

«Nous sommes allés rendre visite à Mlle Burry chez elle la semaine dernière et dès que nous avons été informés de ses inquiétudes, nous avons retiré tout l’amiante qui se trouvait dans la propriété. Les sols ont également fait l’objet d’une inspection complète par nos entrepreneurs qui ont constaté qu’il n’y avait pas de problème majeur. »