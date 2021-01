Un COUPLE qui s’attendait à ce que son premier enfant ait été tué par un prétendu joyrider en fuite quelques semaines après avoir partagé une photo déchirante de son bébé.

Kate Leadbetter, 31 ans, et Matty Field, 37 ans, ont été fauchés dans un accident d’horreur alors qu’ils promenaient leurs chiens près de Brisbane, en Australie.

Un véhicule tout-terrain Toyota LandCruiser prétendument volé a percuté un camion et a roulé avant de heurter le couple tragique alors qu’ils traversaient la rue.

L’adolescent conducteur a fui la scène « catastrophique » à pied et a été arrêté plus tard, a indiqué la police.

Kate, qui était enceinte d’environ six mois, et Matty sont décédés sur la route d’Alexandra Hills mardi à 17h30.

Quelques semaines plus tôt, Kate et Matty ont fièrement brandi une image échographique alors qu’ils partageaient leur bonne nouvelle avec leurs amis et leur famille.

La sœur de Kate, Beverley, a republié la photo sur Facebook mardi soir alors qu’elle appelait à l’aide pour retrouver le chien disparu du couple, Frankie.

L’animal a été décrit comme possiblement blessé, nécessitant des médicaments quotidiens en raison d’une maladie chronique et probablement dans le «besoin désespéré d’un vétérinaire».

Des dizaines d’habitants de la région de Bayside à Brisbane se sont joints à la recherche avant que Frankie ne soit retrouvé vivant dans la brousse un jour après l’accident.

Un garçon de 17 ans, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a comparu hier devant un tribunal pour adolescents accusé de deux chefs de meurtre.

Il est également accusé de cambriolage et de « conduite dangereuse d’un véhicule alors qu’il était affecté par une substance enivrante ».

Il aurait pris la Toyota à quatre roues motrices d’une maison voisine, puis aurait délibérément percuté une autre voiture.

Quinze minutes plus tard, il est allégué qu’il est retourné au même carrefour où il a allumé un feu rouge, s’est écrasé dans un camion et a roulé sur le couple.

VIGIL Lamentable

Le commissaire adjoint de la police du Queensland, Brian Codd, a déclaré que les équipes d’urgence étaient confrontées à une «scène incroyablement catastrophique».

Il a dit hier que c’était un ensemble de circonstances «incroyablement tristes et difficiles».

«La terrible tragédie dont je parle a entraîné la perte de deux et potentiellement trois vies innocentes», a-t-il déclaré.

«Malgré les efforts incroyables des témoins et plus tard du service d’ambulance du Queensland, les deux piétons sont morts sur les lieux.

«Tragiquement, et d’après les conseils de la famille et du QAS, nous comprenons que Katherine était enceinte.

La tante de Kate, Danielle Leadbetter, a visité la scène de l’accident la nuit dernière, où des habitants choqués ont déposé des fleurs, des chaussettes pour bébé et des jouets lors d’une veillée pour se souvenir des «trois âmes perdues».

Elle a décrit sa nièce comme une «jeune fille belle, heureuse et aimante».

«Elle était tout ce qui était beau dans ce monde», dit-elle.

« C’est tellement beau de voir combien de personnes l’aimaient, se souciaient d’elle, de son bébé et de son partenaire. »

Danielle a ajouté: «Quand je l’ai entendu ce matin, avant même de savoir que c’était un membre de ma famille, j’étais tout simplement indigné.

«Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant.»

Trish Porter, qui vit à quelques pas de la scène de l’accident, dit au Brisbane Times: «J’ai entendu l’impact, puis j’ai vu un chien passer – ça allait tellement vite que je n’ai rien pu faire pour l’attraper.

«Quand j’ai levé les yeux vers la colline, j’ai pensé qu’une voiture en avait heurté une autre – je ne savais pas qu’il y avait des piétons.

«J’étais réveillé jusqu’à 2 heures du matin en y pensant. Je suis incrédule et je me sens pour les familles.

« Ils faisaient juste une promenade innocente … vous ne vous attendez pas à ce que cela se produise. »

Plus de 700 personnes ont rejoint un groupe Facebook dédié à la recherche du chien disparu Frankie.

Son sauvetage dans la brousse a déclenché une réponse joyeuse.

«C’est une excellente nouvelle, tellement heureuse qu’elle ait été retrouvée», a déclaré une personne.

«Nous avons trouvé Frankie si reconnaissant. Quelle communauté fantastique nous avons. Bonne nouvelle d’une tragédie absolue », a déclaré un autre.

Une chirurgie vétérinaire locale a déclaré qu’elle traiterait gratuitement le chien blessé.

Les 2650 $ qui ont été collectés pour les factures des vétérinaires lors d’un appel de GoFundMe iront plutôt aux funérailles de Kate et Matty.