Une femme enceinte donne naissance à neuf bébés après n’en avoir attendu que sept lorsque les médecins en ont manqué deux à l’examen

Une femme ENCEINTE a donné naissance à neuf bébés après n’en avoir attendu que sept – lorsque les médecins ont manqué deux enfants à l’échographie.

Halima Cisse, 25 ans, avait cru qu’elle donnait naissance à sept bébés, rejoignant ainsi un petit groupe de mères de nonuplés.

Facebook

Halima Cisse a donné naissance à neuf bébés dans un hôpital au Maroc[/caption]

Facebook

Les neuf bébés ont été livrés par césarienne[/caption]

Cependant, elle a découvert que des scans effectués au Maroc et au Mali avaient manqué deux des frères et sœurs, lorsqu’elle a donné naissance à cinq filles et quatre garçons, quelque temps plus tard.

Les neuf bébés ont été livrés par césarienne, a rapporté Reuters.





Les nonuplets sont extrêmement rares, avec des complications médicales survenant souvent à la fois pour la mère et ses bébés.

La grossesse de Cissé a attiré l’attention des dirigeants maliens, et lorsque les médecins ont vu que Cissé avait besoin de soins spécialisés, les autorités l’ont emmenée au Maroc, où elle a accouché.

«Les nouveau-nés (cinq filles et quatre garçons) et la mère se portent tous bien», a déclaré le ministre de la Santé du Mali, Fanta Siby, dans un communiqué.

Facebook

Le ministre malien de la Santé a déclaré que les nouveau-nés et la mère se portaient tous bien[/caption]