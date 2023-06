Une femme enceinte a été tuée par balle dans un restaurant de Seattle près du célèbre marché

SEATTLE (AP) – Une femme enceinte qui a été tuée dans ce qui semble avoir été une fusillade au centre-ville de Seattle cette semaine a été identifiée comme étant la propriétaire d’un restaurant de sushis près du célèbre marché Pike Place de la ville.

Le maire de Seattle, Bruce Harrell, a déclaré jeudi sur Twitter que ses condoléances vont à la famille d’Eina Kwon. Kwon, 34 ans, était enceinte de huit mois lorsqu’un homme a tiré plusieurs fois sur sa voiture mardi alors qu’elle était arrêtée à une intersection près du restaurant Aburiya Bento House qu’elle possédait avec son mari.

Le fœtus a été mis au monde dans un hôpital et est décédé peu de temps après, selon une déclaration de cause probable. Le mari de la femme, Sung Kwon, âgé de 37 ans, a reçu une balle dans le bras et a été soigné à l’hôpital.

« Eina était une dirigeante de notre communauté et propriétaire d’entreprise, dirigeant Aburiya Bento House avec sa famille. Ce qui était censé être un moment joyeux pour la famille Kwon s’est transformé en un cauchemar inimaginable causé par une violence armée insensée », indique le communiqué de Harrell.

Harrell a également déclaré avoir parlé à Sung Kwon jeudi.

« C’est un père et un mari en deuil mais résistant qui est aux prises avec une douleur inimaginable tout en se remettant de ses propres blessures », a déclaré Harrell.

Mardi matin, un homme s’est approché de la voiture du couple, a tiré sur le côté conducteur avec une arme de poing et s’est enfui, selon le communiqué de cause probable. La vidéo du quartier ne montrait aucune interaction antérieure avec les victimes.

La police a déclaré avoir trouvé un homme de 30 ans qui correspondait à la description des témoins peu de temps après. Approché par des agents, il a levé les bras et a dit: « Je l’ai fait, je l’ai fait », selon la police. La police a déclaré que l’homme avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait vu une arme à feu dans le véhicule et avait réagi en tirant.

Il a été placé en garde à vue et un juge a trouvé un motif probable de le détenir dans le cadre d’une enquête pour homicide, voies de fait et possession illégale d’arme à feu, selon un porte-parole des procureurs. Des accusations sont attendues cette semaine, a rapporté le Seattle Times.

La fusillade a provoqué une vague de chagrin pour les Kwons, qui ont également un enfant en bas âge.

Les personnes en deuil ont déposé des fleurs et d’autres souvenirs dans leur restaurant désormais fermé, notamment Eunji Seo, le consulat général de la République de Corée à Seattle. Une campagne de financement participatif visant à faire venir la famille d’Eina Kwon de Corée aux États-Unis pour ses funérailles a permis de récolter près de 50 000 dollars.

Les Kwons ont ouvert Aburiya, qui sert des sushis traditionnels et fusion, en 2018. Le restaurant est populaire auprès des touristes et des travailleurs du centre-ville à la recherche d’offres pour le déjeuner.

The Associated Press