Une femme en colère se dispute avec un juge lors d’un procès de 10 000 $ pour un mauvais rendez-vous

Parfois, vous n’avez qu’à prendre le L. Vous n’aimez peut-être pas le L. Le L peut attaquer votre ego, votre fierté et votre estime de soi, mais parfois vous n’avez d’autre recours que de simplement… le prendre. Cela dit, nous vivons dans une société litigieuse où les gens vous traîneront en justice pour à peu près n’importe quoi de frivole pour gagner quelques dollars ou vous causer les inconvénients d’une procédure judiciaire. Nous ne savons pas à quelle catégorie appartient cette histoire, mais nous vous laisserons décider…

Une femme poursuit un homme pour 10 000 $ pour l’avoir mise debout à un rendez-vous galant

Selon TMZ, QaShontae Short de Flint, Michigan a poursuivi Richard Jordan pour 10 000 $ après que Jordan lui ait proposé un rendez-vous romantique auquel il ne s’était jamais présenté. Vraisemblablement, QaShontae s’était fait faire les ongles, coiffé, tout fait pour passer du temps de qualité avec un homme qu’elle avait intérêt à mieux connaître. Peut-être que Jordan a vu des drapeaux rouges ou peut-être qu’il est juste un trou ** mais de toute façon, il ne voulait rien avoir à faire avec QaShontae et l’a laissée au sec.

Short a initialement déposé le procès en 2020 (rencontres en personne pendant la pandémie ???) affirmant que Johnson avait intentionnellement infligé une détresse émotionnelle lorsqu’il “ne s’est pas montré et est parti sur [her] l’anniversaire de la mère et [her] maman venait de décéder. » Certes, c’est un jeu sale, mais personne n’est obligé de traîner avec vous, quelles que soient les circonstances de votre vie. De plus, vous avez du mal à extraire 5 chiffres de leur compte bancaire pour le faire.

Pour aggraver les choses pour le mépris de QaShontae, l’audience absurde est allée BIEN à gauche alors que le juge Herman Marable Jr. l’a réprimandée pour ne pas comprendre comment le parjure fonctionne devant le tribunal et lui a ordonné de porter ses réclamations devant un tribunal inférieur.





Cette dame ferait mieux de publier un fil Twitter orné exposant Dick Johnson ainsi qu’un Dick Johnson. *hausser les épaules*