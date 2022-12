Une femme emprisonnée pendant quatre ans pour avoir mis le feu à sa maison de location

Nous entendons souvent des histoires de vengeance et de trahisons, dont certaines sont bizarres et exagérées. Lors d’un de ces incidents, une mère de trois enfants âgée de 25 ans a été condamnée à quatre ans de prison. Pourquoi? Elle a délibérément tenté de brûler sa maison après avoir reçu un avis d’expulsion. Sa locataire lui a signifié un préavis, car elle n’était pas en mesure de payer le loyer et maintenait la propriété en mauvais état.

La femme, nommée Jordaine Liddle, se serait rendue chez un ami à proximité – tandis que les flammes ont déchiré sa maison le 6 mai, pendant que les voisins dormaient. Elle est également revenue 13 fois, alors que la maison était incendiée. Lorsqu’un voisin a remarqué son comportement erratique et lui a demandé si elle avait lancé un appel à l’aide, Jordaine a menti et leur a dit qu’elle avait contacté les pompiers et que c’était la maison d’un ami.

Elle a également dit que son amie pourrait également être à l’intérieur de la maison en feu, alors ils ont couru pour essayer d’aider. L’équipe d’urgence a répondu, mais Jordaine leur a donné un faux nom et une fausse date de naissance.

Cependant, des experts légistes ont révélé qu’elle avait utilisé un briquet pour mettre le feu au canapé, aux vêtements et au tapis de la chambre. Elle a également affirmé au cours de l’enquête que son amie était peut-être entrée dans sa maison par une fenêtre cassée pour allumer le feu.

Selon Metro UK, le procureur Peter Malone avait déclaré que la raison de l’avis de résiliation était les arriérés de loyer, les dommages causés à sa propriété mitoyenne, les déchets laissés dans les jardins et le fait de ne pas garder l’avant et l’arrière de la propriété propres et désinfectés.

Son avocat a déclaré au tribunal qu’elle reconnaissait que son comportement était chaotique et stupide, mais qu’elle voulait maintenant rester en forme et en bonne santé pour être une bonne mère pour ses enfants.

L’enregistreur, Peter Wright KC, a déclaré que Jordaine avait menti sur les lieux, mais il était évident qu’elle était impliquée dans l’allumage de cet incendie car elle avait le teint noirci par la suie. “‘C’était une propriété mitoyenne occupée des deux côtés et il était évident pour quiconque qu’il y avait un risque de causer des dommages physiques graves – même à quelqu’un d’aussi ivre que vous”, a-t-il ajouté.

Le tribunal de la Couronne de Manchester a alors annoncé son emprisonnement.

