Une femme emprisonnée après avoir envoyé la tête de porc coupée à un ancien amant lors d’une campagne de harcèlement

Une femme qui a envoyé à son ex-petit ami une tête de cochon dans un «acte de dépit horrible et gratuit» au cours d’une longue campagne de harcèlement criminel est emprisonnée depuis 15 mois.

Tia McBean, 33 ans, a également bombardé Oralton Robinson, 35 ans, et son partenaire de longue date avec des appels téléphoniques et commandé des pizzas à leur domicile – et a continué le harcèlement même après avoir fait l’objet d’une ordonnance restrictive.

Elle est tombée enceinte lors d’une courte relation avec M. Robinson après leur rencontre dans un pub en mai 2018, a déclaré Woolwich Crown Court.

Le procureur Matthew Dalton a déclaré lors d’une audience précédente: « Oralton Robinson explique qu’il a eu une courte relation avec Tia McBean en 2018 pendant quelques mois alors qu’il était avec sa partenaire, Arkeyia Bish.

« Mme McBean lui a dit qu’elle avait un trouble bipolaire, c’est à ce moment-là qu’il a commencé à se distancier d’elle.

Après leur séparation, McBean a ensuite envoyé des messages texte abusifs, a frappé à sa porte tard dans la nuit, laissé des notes et parfois passé plus de 100 appels téléphoniques par jour.

McBean a reçu l'ordre de laisser M. Robinson seul, mais aurait poursuivi sa campagne de harcèlement en l'appelant et en lui envoyant des plats à emporter.

Elle a également ciblé le restaurant géré par le partenaire de M. Robinson, envoyant des messages Facebook à des clients réguliers affirmant à tort qu’elle avait vu un homme commettre un acte sexuel dans une marmite.

McBean a commandé tant de pizzas au domicile du couple que les reçus remplissaient quatre pages recto verso de preuves, et M. Robinson a même trouvé un chauffeur-livreur à l’extérieur de son domicile après son retour du poste de police pour signaler la nourriture indésirable.

Le 25 février de l’année dernière, elle a envoyé une tête de porc au restaurant du partenaire de M. Robinson.

Le procureur Matthew Dalton a déclaré lors d’une audience précédente: « Vers 8 h 50, il travaillait au restaurant lorsqu’une livraison a été effectuée. Il pensait que c’était une entreprise de restauration.

«Il l’a ouvert … c’était une tête de porc. Il ne s’attendait pas à cela et ne commanderait jamais rien de tel. Ils ne servaient que de la viande halal au restaurant.

Le juge Downing a également noté « l’histoire de la désobéissance » et le « défi » initial de McBean (photo) au cours de la procédure

Le tribunal a appris qu’un employé végétalien a déclaré dans un communiqué: « Dès que je l’ai vu, je me suis senti malade. Ce n’était vraiment pas gentil pour moi. Cela m’a donné la nausée et j’ai vomi.

McBean a comparu jeudi devant le Woolwich Crown Court pour plaider coupable de plusieurs accusations, notamment la violation d’une ordonnance restrictive, des dommages criminels, le harcèlement criminel et l’envoi de communications malveillantes.

Le juge Ruth Downing l’a condamnée à 15 mois de prison et a prolongé son ordonnance de non-communication jusqu’au 31 mai.

En condamnant McBean, elle a déclaré: « Il s’agissait d’une conduite contraire aux ordonnances restrictives et visait spécifiquement M. Oralton Robinson et son partenaire de longue date.

« Les infractions sont de nature offensive plutôt que violente … des ordonnances de ne pas faire sont données dans une variété d’endroits qui couvrent une gamme de comportements.

«La principale caractéristique de ce comportement n’a pas été la violence mais une perte de paix et de tranquillité.

« Je n’écarte pas entièrement le fait qu’il y avait un degré réel d’appréhension (de la part de M. Robinson et de son partenaire) que la conduite puisse s’aggraver si vos appels et vos abus n’atteignaient pas ce que vous vouliez accomplir. »

Woolwich Crown Court, Londres.

Le juge Downing a déclaré que les dommages criminels suggéraient que la campagne de McBean « devenait incontrôlable ».

« Les choses ont atteint un stade très désagréable lorsque vous avez envoyé un colis qui, une fois ouvert … a révélé qu’il y avait une tête de porc à l’intérieur, ce qui était un acte de dépit horrible et très gratuit », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les critiques du restaurant du partenaire de M. Robinson par McBean étaient « profondément désagréables, inutiles, blessantes, ennuyeuses et inquiétantes ».

Le juge Downing a également noté «l’histoire de la désobéissance» et du «défi» initial de McBean au cours de la procédure.

James Hasslacher, en défense, a déclaré: « C’était une approche irrationnelle de la rupture d’une relation. »

Se référant aux plaidoyers de culpabilité de McBean, il a déclaré: « C’est une décision d’elle que j’espère que le tribunal peut voir comme une voie optimiste. »

Il a ajouté que le fait que M. Robinson avait déjà été reconnu coupable d’avoir agressé McBean était une « question de dossier ».

«C’était une relation toxique qui a abouti à ce comportement assez irrationnel», a-t-il déclaré.

McBean, de Besson Street, New Cross, était auparavant en détention provisoire et devrait être libéré sous licence à la mi-mars.

Une autre ordonnance restrictive sera mise en place en temps voulu.