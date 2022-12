Une femme emmène trois lions pour une promenade décontractée, Internet est étonné

Dans de nombreuses régions du monde, les gens souhaitent adopter des animaux exotiques comme animaux de compagnie. Cependant, avoir non pas un mais trois lions comme animaux de compagnie n’est pas quelque chose dont vous entendez parler assez souvent. Aussi déroutant que cela puisse paraître, une femme nommée Jen est amie avec l’un des prédateurs les plus dangereux de la jungle.

Jen, qui est une créatrice de contenu, a son flux Instagram rempli de vidéos de ses rencontres avec des animaux sauvages. Elle semble avoir une affinité particulière avec les chats sauvages et n’a pas peur de trop s’en approcher. Dans cette vidéo particulière, on peut voir Jen promener trois énormes lions, comme si on promenait des chiens de compagnie. Cependant, la seule différence est que dans son cas, ce ne sont pas des chiens, mais des lions.

La vidéo montre trois lions majestueux marchant dans une région boisée alors que Jen suit leur exemple. Elle ne semble pas broncher ni avoir peur de la présence des bêtes sauvages, même pour un instant, comme si promener des lions était une affaire régulière pour elle.

La vidéo a attiré l’attention de plusieurs utilisateurs de médias sociaux, qui ont été étonnés par le lien amical de la femme avec les lions. “Pourquoi prendre un chien pour se protéger quand on peut avoir 3 chats… Lol”, a plaisanté un internaute dans les commentaires. “Elle doit être une humaine très spéciale pour ces trois-là pour lui permettre de marcher avec eux”, a noté un autre. « C’est ce que j’appelle un PASSERELLE », s’est exclamé un troisième individu.

Découvrez ci-dessous d’autres adorables vidéos du créateur de contenu passant du bon temps avec d’autres grands félins dans la forêt :

Jusqu’à présent, la vidéo virale a recueilli plus de 6 millions de vues et reçu plus de 276 000 likes sur Instagram.

Que pensez-vous de ce lien improbable homme-animal ?

