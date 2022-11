Une femme embrasse un guépard, un prédateur lui lèche la joue en retour

Nous tombons souvent sur des vidéos époustouflantes d’interaction homme-animal sur les réseaux sociaux. On dit populairement : “Même les plus sauvages peuvent être apprivoisés avec amour”, et une vidéo récente d’une femme en train de se détendre avec un guépard témoigne du proverbe. La vidéo est non seulement devenue virale sur Internet, mais a également laissé les utilisateurs des médias sociaux stupéfaits.

La vidéo virale a été initialement partagée sur Instagram le 12 octobre, et elle a récemment refait surface sur la plateforme de partage de photos. “Tellement sympa”, lit la légende du message.

L’adorable vidéo s’ouvre sur une femme et un guépard capturés dans le même cadre alors qu’ils se répandent l’affection l’un sur l’autre. La femme peut être vue imperturbable par le prédateur alors qu’elle se penche pour planter un baiser sur sa joue. À la grande surprise de tous, le guépard rend la pareille à la femme en lui léchant le visage avec la plus grande tendresse tout en ronronnant doucement. Ils semblent avoir formé un lien fort où ni la femme n’a peur du guépard ni l’animal sauvage ne se sent menacé par sa présence.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été émerveillés par l’amitié de la femme et du guépard. Beaucoup se sont rendus dans la section des commentaires du message pour exprimer leurs réactions. “Ce son de ronronnement”, a noté un utilisateur en ajoutant un emoji cœur-œil. Un autre a appelé la paire improbable, “Tellement mignonne”.

“Il flirte”, a plaisanté un troisième utilisateur.

Depuis son partage, la vidéo a amassé plus de 2,5 millions de vues et reçu plus de 224 000 likes sur Instagram. Cependant, ce n’est pas la première fois que des guépards sont amicaux avec les humains. Dans une autre vidéo virale, une fille a été vue en train d’embrasser et de câliner un guépard.

La jolie vidéo s’est ouverte avec l’animal tacheté faisant un doux ronronnement alors qu’il se blottissait contre la femme. Bientôt, tous deux se poussèrent la tête l’un contre l’autre alors qu’ils étaient allongés sur le sol.

