Une femme écrase un scooter dans les locaux du temple et s’en sort indemne

Les accidents de la route ne sont pas une plaisanterie. Ils peuvent entraîner des blessures graves et même être mortels. Maintenant, une vidéo a refait surface sur Internet qui montre une femme qui écrase son scooter à l’intérieur d’un temple. Au début, on peut voir la femme assise avec désinvolture sur le siège du conducteur du scooter. Il semble qu’elle ait du mal à démarrer, mais dès qu’elle le fait, le deux-roues se précipite vers l’avant, enfonçant la porte avant de glisser sur le sol. La femme atterrit droit devant l’idole et manque de frapper la tête de quelques centimètres. À première vue, cela a été capturé par les caméras de sécurité du temple. La vidéo a été publiée avec une légende en hindi qui se traduit à peu près par « Dieu est tout-puissant ! Quand il t’appellera à sa cour, tu devras y aller ». Jetez un œil au clip choquant ici:

Les utilisateurs ont plaisanté en disant qu’il semblait que la femme était peut-être pressée de demander la bénédiction de Dieu.

Un autre tweet disait: “Tout va bien, mais elle aurait dû laisser ses pantoufles dehors.”

Wo sab to theek hai par chappal to bahar utar deti.😂— Ashwini Kumar🇮🇳 (@ASHWINI489081) 6 décembre 2022

L’un des utilisateurs a plaisanté en disant que la femme utilisait peut-être le moyen d’éviter la file d’attente pour le darshan dans le temple.

Bina line k darshan krne ki ninja trick hai.— Shubham singh (@ Micky52725753) 6 décembre 2022

Pendant ce temps, une autre utilisatrice a mentionné qu’elle devrait être heureuse que sa tête soit en sécurité après l’accident. Sinon, elle aurait peut-être dû faire face à de graves répercussions. D’autres se sont joints à la blague du tweet original, mentionnant que désormais, même les dieux ne vous sauveront pas de ces dangers liés aux véhicules si vous ne prenez pas de précautions.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a enregistré plus de 117 000 vues et continue de compter. La vidéo rappelle que nous devons toujours être vigilants lorsque nous conduisons ou conduisons tout type de véhicule, car des accidents peuvent survenir n’importe où. Heureusement, la femme dans le clip semble s’en être sortie indemne.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici