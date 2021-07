Une femme écrase le Nikah de son partenaire à UP et retourne à Delhi pour l’épouser

Une femme hindoue de Delhi a récemment percuté le nikah de son partenaire vivant à Bijnor dans l’Uttar Pradesh avec l’aide de la police et est retournée dans la capitale pour l’épouser. L’incident a été révélé après que le partenaire de Santosh Kumari, 22 ans, Ajmal Ahmad (25 ans) soit rentré chez lui à UP, où il a été surpris en train d’épouser une autre femme.

Santosh et Ajmal se sont rencontrés dans un salon à Delhi et se sont finalement rapprochés. Ils ont décidé d’emménager ensemble dans une maison à Sarai Kale Khan. Après la visite d’Ajmal dans sa ville natale, Santosh a demandé l’aide de la police de Manadawar pour l’empêcher de se marier avec une autre femme et le ramener.

Santosh a rapidement été accompagnée d’un groupe de flics après avoir déposé une plainte mardi. Le groupe a rapidement pris d’assaut le nikah à mi-chemin et a emmené Ajmal au poste de police, où l’affaire faisait l’objet d’une enquête. Dans le FIR, Santosh a écrit qu’elle était en couple avec Ajmal depuis un an et qu’elle voulait retourner à Delhi et l’y épouser, rapporte le Times of India.

Pendant ce temps, après le chaos à la gare, un groupe de membres de Vishva Hindu Parishad (VHP) a intercepté l’affaire et a tenté d’expliquer à Santosh qu’elle était «contrainte» à se marier par un homme musulman. Cependant, Santosh a expliqué qu’elle épouse Ajmal avec son propre consentement et que le mariage interreligieux n’est pas contre sa volonté.

Cependant, la décision de Santosh d’aller de l’avant avec le mariage a laissé les membres du VHP mécontents, qui se sont plaints que les flics étaient des «spectateurs muets» du «mal» fait.

Dans la soirée, Santosh et Ajmal sont rentrés à Delhi et aucun FIR n’a été déposé par la famille d’Ajmal à cet égard. La police a informé les journalistes que l’affaire appartenait désormais à la police de Delhi.

