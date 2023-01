Une femme écope de 3 ans dans une fausse collecte de fonds en ligne de bons samaritains

MOUNT HOLLY, NJ (AP) – Une femme du New Jersey qui a plaidé coupable d’avoir aidé son petit ami à diffuser une histoire de bien-être sur un vétéran sans-abri qui a recueilli plus de 400 000 $ en dons en ligne a été condamnée à trois ans de prison pour vol d’État.

Les procureurs du comté de Burlington ont déclaré que Katelyn McClure, 32 ans, n’était pas présente dans la salle d’audience de Mount Holly vendredi parce qu’elle purge une peine fédérale d’un an dans cette affaire. Sa peine de prison d’État courra simultanément et l’ancienne employée du département des transports se verra interdire de travailler à nouveau en tant qu’employée publique du New Jersey.

Les procureurs ont déclaré que McClure et son petit ami de l’époque, Mark D’Amico, avaient inventé l’histoire du bon samaritain en novembre 2017, affirmant que le vétéran sans-abri Johnny Bobbitt Jr. avait donné ses derniers 20 $ à McClure lorsque sa voiture était tombée en panne d’essence sur une autoroute. rampe de sortie à Philadelphie.

Les trois hommes ont mené des interviews dans des journaux et à la télévision et ont sollicité des dons, apparemment pour aider Bobbitt, par le biais d’une campagne GoFundMe qu’ils ont nommée “Paying It Forward”, ont déclaré les procureurs. Les procureurs ont déclaré que la campagne avait permis de collecter plus de 400 000 dollars auprès d’environ 14 000 donateurs en un mois environ et qu’il s’agissait à l’époque de la plus grande fraude perpétrée via la plateforme de financement participatif.

Les autorités ont commencé à enquêter après que Bobbitt ait poursuivi le couple en justice, les accusant de ne pas lui avoir donné l’argent. Ils ont finalement déterminé que tout l’argent avait été dépensé en mars 2018, avec de gros morceaux dépensés par McClure et D’Amico pour un véhicule récréatif, une BMW et des voyages dans les casinos de Las Vegas et du New Jersey.

D’Amico, 43 ans, a plaidé coupable en décembre 2019 et a été condamné à cinq ans de prison d’État, une peine également en cours en même temps qu’une peine fédérale antérieure. Lui et McClure ont tous deux été condamnés à rembourser intégralement GoFundMe. Bobbitt a été condamné à des peines probatoires fédérales et étatiques.

The Associated Press