Une femme d’une trentaine d’années arrêtée pour la mort d’un homme d’une soixantaine d’années poignardé dans une rue animée de Bristol

Une FEMME a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée de meurtre après qu’un homme ait été poignardé à mort dans une rue animée de Bristol.

L’horreur s’est déroulée hier après-midi en plein jour.

Une femme dans la trentaine a été arrêtée après qu’un homme a été poignardé à mort à St Paul’s, Bristol

Les services d’urgence ont trouvé un homme, apparemment âgé d’une soixantaine d’années, blessé par arme blanche, qui luttait pour sa vie.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est décédé tragiquement.

Des membres du public auraient détenu la femme sur les lieux de Grosvenor Road, St Paul’s, Bristol.

La police l’a ensuite arrêtée, soupçonnée de meurtre.

L’inspecteur en chef du quartier Deepak Kenth a déclaré : « C’est une très triste nouvelle, mais je voudrais remercier les membres du public qui sont venus en aide à la victime.

« Nos agents de quartier effectueront des patrouilles en uniforme dans le secteur tandis que nous poursuivons notre travail avec la communauté, le conseil et d’autres partenaires pour lutter contre la violence dans nos rues.

Toute personne qui se trouvait à Grosvenor Road entre 15 heures et 16 heures cet après-midi et qui possède des informations ou des images doit contacter la police au 101 et citer le numéro de référence du crime 5223237902.