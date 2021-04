Une FEMME dans la cinquantaine se bat pour sa vie après avoir été attaquée avec une hache.

Les flics ont arrêté un homme de 47 ans pour tentative de meurtre et les détectives font appel à des témoins, ou à toute personne possédant des images de la dashcam après l’incident de Londres.

La police a déclaré avoir été appelée par le service d’ambulance de Londres à 14 heures le vendredi 9 avril pour signaler qu’une femme avait été attaquée à la hache dans une adresse résidentielle de Princes Road, Ilford.

Les officiers étaient présents avec des ambulanciers paramédicaux du London Ambulance Service.

Une femme, âgée d’une cinquantaine d’années, a été retrouvée grièvement blessée.

Elle a été soignée sur les lieux avant d’être transportée à l’hôpital où elle reste dans un état critique.

Un homme de 47 ans a été arrêté sur les lieux, soupçonné de tentative de meurtre.

Il a été placé en détention où il se trouve.

Une scène de crime reste en place et des enquêtes urgentes sont en cours pour établir les circonstances.

Un certain nombre de suspects auraient quitté l’adresse avant l’arrivée de la police.

On pense que l’incident est domestique et que la femme et l’homme arrêtés se connaissent.

Les détectives font appel à tous les témoins, ou à toute personne ayant des images de dashcam de Princes Road et des environs vendredi après-midi, d’appeler la police au 101 en citant la référence 3935 / 09Apr.

Pour rester anonyme, veuillez contacter Crimestoppers.