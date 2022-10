Une femme d’une cinquantaine d’années retrouvée poignardée à mort à côté d’une femme grièvement blessée alors que les flics chassent un couteau “connu des deux victimes”

Les flics chassent un couteau après qu’une femme a été retrouvée poignardée à mort à côté d’une autre femme grièvement blessée.

La police a été appelée dimanche vers 3 h 3 du matin dans une maison de Windmill Lane, Stratford, East London.

Moulin à vent Lane, Stratford, East London

Ils ont trouvé deux femmes poignardées, dont l’une est décédée sur les lieux.

La deuxième femme, âgée d’une trentaine d’années, a été transportée à l’hôpital où son état ne semble pas mettre sa vie en danger pour le moment.

Maintenant, les flics recherchent de toute urgence un homme qui aurait été connu des deux femmes.

Inspecteur en chef Lisa Parker du Met’s North East BCU: «Mes pensées et mes sympathies vont à ces deux femmes ainsi qu’à leurs amis et à leur famille.

«Je sais que les habitants de Newham et en particulier ceux de la région de Stratford seront choqués et préoccupés par cet incident tragique. Je partage leur inquiétude et puis les assurer que des détectives spécialisés travaillent à un rythme soutenu pour identifier et arrêter le responsable.

« Des agents locaux patrouilleront dans la zone, et j’exhorte toute personne ayant des informations ou des préoccupations à parler avec ces agents. Ils sont là pour vous protéger et vous soutenir.

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à l’enquête ou tout témoin sont priés d’appeler le 101, référence 1224/23oct. Pour rester anonyme, veuillez contacter Crimestoppers.