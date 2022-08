Une femme du Wisconsin dans l’attaque de Slender Man abandonne sa demande de libération

WAUKESHA, Wis. (AP) – L’une des deux femmes du Wisconsin qui ont été envoyées dans un établissement de santé mentale de l’État après une attaque au couteau en 2014 contre un camarade de classe de sixième année qui, selon elles, était d’apaiser le personnage d’horreur Slender Man a retiré sa demande de libération .

En juin, Morgan Geyser, 20 ans, a demandé au juge du comté de Waukesha, Michael Bohren, d’ordonner sa libération comme il l’avait fait l’année dernière pour sa coaccusée, Anissa Weier, qui a passé près de quatre ans dans un établissement de santé mentale à Oshkosh.

Bohren a nommé trois médecins pour évaluer l’état mental de Geyser. Après avoir reçu le rapport d’un médecin, Geyser et son avocat ont envoyé une lettre au juge mardi.

La lettre disait: “Nous demandons que les examens restants ne soient pas finalisés et nous continuerons à réexaminer ce problème alors que Mme Geyser continue de progresser dans le traitement et d’avancer dans son rétablissement”, selon WTMJ-TV.

Son avocat, Anthony Cotton, n’a pas renvoyé d’appel à commentaires.

Selon les procureurs, Geyser et Weier ont attiré Payton Leutner dans les bois d’un parc de Waukesha après une soirée pyjama en mai 2014, et Geyser a poignardé à plusieurs reprises Leutner pendant que Weier la poussait. Les trois filles avaient 12 ans à l’époque.

Geyser et Weier ont laissé Leutner pour morte, mais elle a réussi à ramper hors des bois et a été découverte par un cycliste qui passait.

Elle a subi 19 coups de couteau et a à peine survécu, selon le personnel médical qui l’a soignée.

La police a trouvé Weier et Geyser plus tard dans la journée marchant sur l’Interstate 94 à Waukesha. Ils ont dit qu’ils se rendaient au manoir de Slender Man dans le nord du Wisconsin et ont attaqué Leutner parce qu’ils pensaient que cela ferait d’eux les serviteurs de Slender Man et l’empêcherait de tuer leurs familles.

Geyser a plaidé coupable de tentative d’homicide intentionnel au premier degré dans le cadre d’un accord avec les procureurs et un juge l’a envoyée au Winnebago Mental Health Institute après avoir déterminé qu’elle souffrait d’une maladie mentale.

Weier a plaidé coupable de tentative d’homicide intentionnel au deuxième degré et a également été envoyée à l’établissement psychiatrique après qu’un jury a conclu qu’elle souffrait d’une maladie mentale au moment de l’attaque.

En septembre dernier, Weier a obtenu une libération conditionnelle pour vivre avec son père et a reçu l’ordre de porter un moniteur GPS.

The Associated Press