Une femme du Wisconsin accusée de meurtre suite à la mort par balle d’un homme de Beavercreek

31 octobre — Une femme du Wisconsin est accusée de meurtre lors de la mort par balle en septembre de son petit ami de longue date à Beavercreek.

Janel Marie Nelson, 52 ans, a été traduit en justice lundi devant le tribunal des plaidoyers communs du comté de Greene pour meurtre et agression criminelle. Le juge Adolfo Tornichio a fixé la caution à 1 million de dollars.

Elle est accusée d’avoir abattu Michael Corrigan, 55 ans, le 21 août, à son domicile du pâté de maisons 1 800 de Maple Lane à Beavercreek. Sur la base d’un examen préliminaire, Corrigan a reçu une balle dans la tête avec une balle de calibre .380 à 10 pieds de distance alors qu’il était assis sur une chaise du salon, selon un affidavit déposé auprès du tribunal municipal de Fairborn.

Une femme a appelé le 911 vers 21 heures le 22 août pour signaler avoir trouvé le corps de Corrigan.

« C’est le frère de mon fiancé », a déclaré la femme à un répartiteur. « Il n’est pas venu travailler, alors nous sommes venus nous assurer qu’il allait bien. »

Le frère et la fiancée de Corrigan ont trouvé la porte du garage de sa maison lorsqu’ils sont arrivés pour le surveiller après qu’il ne se soit pas présenté au travail ni répondu aux appels téléphoniques et aux SMS des membres de sa famille et de son patron.

Nelson, qui vit depuis peu avec son mari à Thorp, dans le Wisconsin, s’est mariée plusieurs fois et est connue pour utiliser des pseudonymes et des variations sur l’orthographe de son prénom, notamment Jannelle Clark, Janel Rodriguez et Jannell Torres. La famille de Corrigan a déclaré qu’elle et Corrigan entretenaient une relation « intermittente » au cours des 15 dernières années, a déclaré précédemment le capitaine de police de Beavercreek, Scott Molnar.

Un détective de Beavercreek a suivi Nelson jusqu’à Omaha après qu’une femme de 30 ans a publié un selfie avec Nelson sur Facebook qui disait : « Je vois ma mère Jannelle pour la première fois en 16 ans. »

Le détective a contacté la femme, qui a déclaré que sa mère était arrivée chez elle « à l’improviste » et qu’elle semblait échevelée et sous l’influence de drogues. Elle était curieuse de savoir pourquoi sa mère lui rendait visite au hasard après tant de temps, et « avait même pensé qu’elle fuyait peut-être quelque chose », indique l’affidavit.

Nelson utilisait le pseudonyme de Jannelle Rodriguez pour séjourner dans un refuge pour femmes. Dans le parking, la police d’Omaha a trouvé la voiture qu’elle conduisait – une Lincoln Town Car 2002 avec des plaques d’immatriculation du Wisconsin immatriculées au nom de son mari. La voiture a été remorquée et la police d’Omaha a trouvé une arme de poing de calibre .380 et des munitions dans le coffre lors d’une perquisition avec mandat.

Un sergent de Beavercreek a appelé le mari de Nelson, qui lui a dit que sa femme lui avait dit qu’elle prévoyait rendre visite à sa famille et à ses amis dans l’Ohio et qu’il lui avait donné 6 000 $ à utiliser lors de son voyage. Il a déclaré que Nelson avait une arme de poing de calibre .22 et une arme de poing de calibre .380, toutes deux manquantes, ainsi que des munitions où elle les conservait habituellement à la maison. Il a déclaré à la police qu’il n’avait pas parlé à sa femme depuis son départ, indique le document.

La police de Beavercreek a déterminé que la Lincoln se trouvait à Beavercreek entre le 17 et le 21 août grâce à un système de caméra de plaque d’immatriculation du véhicule. Les dernières images de caméras locales ont eu lieu vers 14h et 14h30 près de l’Interstate 70 à Huber Heights. Des lecteurs de plaques d’immatriculation supplémentaires sur ou à proximité de la I-70 ont montré la voiture voyageant vers l’ouest à travers l’Indiana, l’Illinois et l’Iowa au cours des 24 heures suivantes, selon l’affidavit.

Lors d’un entretien avec des détectives à Omaha, Nelson a admis avoir rendu visite à Corrigan à Beavercreek et a décrit leur relation comme étant « intermittente », indique l’affidavit.

Elle a déclaré que durant les premières heures du 21 août, Corrigan avait tenté de forcer une activité sexuelle et qu’elle avait refusé son avance. Elle a déclaré qu’elle s’était endormie plus tard et qu’elle se souvenait seulement de s’être réveillée et d’avoir saisi son sac à main et ses clés avant de conduire sur l’autoroute. Elle a nié détenir des armes à feu et a nié avoir blessé Corrigan, selon le document.

Les détectives ont rapporté que Nelson avait montré peu ou pas de réaction ou d’émotion lorsqu’on lui a raconté les circonstances de la mort de Corrigan par balle. Peu de temps après, elle aurait refusé de répondre à d’autres questions et demandé un avocat, indique l’affidavit.

Nelson a été arrêtée à Omaha puis extradée vers l’Ohio, où elle est détenue depuis le 5 septembre dans la prison du comté de Greene.

Elle doit ensuite comparaître devant le tribunal le 14 novembre.