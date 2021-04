Une femme du Texas qui a reçu le vaccin Johnson & Johnson Covid-19 reçoit un traitement médical après avoir présenté des signes de caillots sanguins potentiels, reflétant des cas qui ont incité les autorités à interrompre l’utilisation du vaccin.

Un porte-parole du Texas Department of State Health Services a déclaré jeudi que l’agence avait été informée du cas par les Centers for Disease Control (CDC) and Prevention des États-Unis, mais n’avait pas reçu de détails supplémentaires afin de protéger la vie privée du patient.

Le déploiement du vaccin J&J a été interrompu plus tôt ce mois-ci après que six femmes âgées de 18 à 48 ans aient développé des caillots sanguins après avoir reçu le vaccin. Cependant, des centaines de doses avaient déjà été administrées au Texas avant que les autorités arrêtent son utilisation.

Dans les six cas signalés, les symptômes se sont développés entre six et 13 jours après avoir reçu le vaccin. L’une des femmes est décédée, tandis qu’une autre est restée dans un état critique.

L’incident survient alors que le CDC doit se réunir vendredi pour discuter de la possibilité de reprendre le déploiement en toute sécurité.

Avec le CDC, la Food and Drug Administration a publié une déclaration le 13 avril décrivant les événements indésirables comme « extrêmement rare, » et a déclaré que l’avis de cesser son utilisation était « Par prudence. »





Aussi sur rt.com

Un rapport cinglant de la FDA révèle que l’usine de vaccins J&J Covid, où 15 millions de doses ont été détruites, est insalubre et la formation du personnel est inadéquate







J&J a insisté sur le fait que « Pas de relation causale claire » a été établi entre les caillots sanguins et le vaccin, et a déclaré qu’il coopérait avec les autorités sanitaires pour enquêter sur les cas.

Mardi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré avoir trouvé un lien possible entre le vaccin de J&J et les rares problèmes de coagulation sanguine chez les adultes américains qui en avaient reçu, mais a déclaré que les avantages du vaccin l’emportaient sur les risques potentiels.

Le vaccin J&J Covid-19 n’est pas le seul suspecté de provoquer des effets indésirables rares mais dangereux. L’EMA a également établi un lien entre le vaccin d’AstraZeneca et les caillots sanguins, incitant les pays du monde entier à arrêter ou à restreindre son utilisation.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!