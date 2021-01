La femme du Texas qui avait volé aux émeutes de Capitol Hill sur un jet privé demande des dons en ligne pour couvrir ses frais juridiques. Elle s’était vantée en ligne d’avoir volé à Washington via un jet privé et d’avoir pris d’assaut le Capitole avec d’autres partisans du président américain Donald Trump.

Jennifer ‘Jenna’ Ryan, 50 ans, de Frisco, Texas, s’est adressée à Twitter «pour accepter des dons pour payer les frais juridiques et les pertes» en raison de son arrestation. Elle avait demandé à Trump une grâce présidentielle avant de quitter le bureau, mais après ne pas l’avoir reçue, elle s’est tournée vers les autres fans de Make America Great Again (MAGA) pour obtenir de l’aide.

Agent immobilier, Jennifer a été accusée le 15 janvier de conduite désordonnée sur le terrain du Capitole et d’être restée et d’entrer dans un bâtiment ou un terrain restreint sans entrée légale. Courrier quotidien États que Jennifer s’était tournée vers les autorités après avoir été identifiée par le FBI à partir de ses vidéos maintenant supprimées sur son profil Facebook la montrant en train de prendre d’assaut le Capitole. Jennifer a été libérée quelques heures plus tard, puis a demandé à Trump de lui accorder une grâce.

Elle a tweeté le 21 janvier en disant qu’elle acceptait les dons pour payer les frais juridiques et les pertes dues à son arrestation pour avoir manifesté au Capitole américain. En mettant en place un lien vers son compte PayPal, elle a remercié ses abonnés pour leur soutien et a écrit que tout montant aidait.

Dans une série de tweets, elle a déclaré qu’elle devait être jugée à Washington DC pour ce délit. Elle a affirmé qu’elle avait été arrêtée et inculpée à tort et que «nous devons lutter pour ma liberté et (effacer) mon nom».

Jennifer a partagé qu’elle était « entourée de personnes haineuses » qui la traitaient de raciste et lui demandaient d’aller en prison pendant 10 à 20 ans. En demandant de l’aide aux «patriotes», elle a dit que tous ces gens qui «disent toutes sortes de choses horribles à son sujet ne la connaissent pas» et dont l’intention est de détruire son entreprise.

Dans d’autres tweets, Jennifer a déclaré que son téléphone, ses ordinateurs et son chapeau MAGA avaient été confisqués. Ses demandes ont reçu beaucoup d’attention, tandis que beaucoup ont donné un certain montant, la plupart ont été déconcertés par l’ironie de sa demande de fonds pour les frais juridiques.

Jennifer, qui est coach de vie et auteure, a également déclaré que son éditeur avait annulé son prochain contrat de livre d’auto-assistance. Elle a affirmé qu’elle était en mesure de lever 1 000 $ via un compte PayPal; cependant, son compte a été fermé par la société pour des raisons de sollicitation de fonds à des fins autres que la défense juridique. Certains internautes ont laissé des critiques négatives sur sa page commerciale et ont demandé à l’agence de licences immobilières du Texas de révoquer sa licence.