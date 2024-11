Une femme du Texas est décédée après s’être vu refuser des soins en cas de fausse couche en raison de l’interdiction de l’avortement, selon un rapport | Texas

Quelques jours seulement après que le Texas a interdit l’avortement au-delà de six semaines de grossesse, une femme est décédée après que les médecins de l’État ont retardé de 40 heures le traitement de sa fausse couche. ProPublica a rapporté mercredi.

Des experts ont déclaré à ProPublica que le décès en septembre 2021 de Josseli Barnica, une mère de 28 ans, était « évitable ». Barnica est la troisième femme décédée ces dernières années selon ProPublica. après avoir été incapable d’accéder à l’avortement légalement ou voir ses soins médicaux retardés.

Bien que les interdictions américaines de l’avortement – ​​que plus d’une douzaine d’États ont promulguées au cours des deux années qui ont suivi l’annulation de l’arrêt Roe v Wade par la Cour suprême – autorisent techniquement la procédure en cas d’urgence médicale, les médecins de tout le pays ont déclaré que les lois étaient formulées de manière si vague qu’elles Je ne sais pas quand ils peuvent intervenir légalement. Au lieu de cela, beaucoup Les médecins disent qu’ils ont été obligés d’attendre qu’un patient soit au bord de la mort, puis de tenter de le faire reculer.

Barnica s’est rendue à l’hôpital avec des crampes alors qu’elle était enceinte d’un peu plus de 17 semaines le 2 septembre 2021, le lendemain de l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’avortement de six semaines au Texas, selon ProPublica. (Le Texas a promulgué cette interdiction presque un an avant l’annulation de Roe ; il interdit désormais l’avortement dès la conception.) Lorsque ses saignements se sont aggravés le lendemain, Barnica est retournée à l’hôpital, où un médecin a conclu qu’une fausse couche était « en cours ». Une autre a vite conclu qu’une fausse couche était « inévitable ».

Le col de Barnica était dilaté à près de 9 cm, une condition qui la rendait vulnérable aux infections à action rapide, a rapporté ProPublica. Normalement, dans des cas comme celui de Barnica, les médecins proposeront des médicaments pour accélérer le travail ou effectueront une procédure pour vider l’utérus.

Rapport d’autopsie de Josseli Barnica. Photographie : mise en évidence et rédigée par ProPublica. Avec l’aimable autorisation de la famille Barnica

Mais le fœtus de Barnica avait encore un battement de cœur. Et en vertu de l’interdiction texane, les médecins ne pouvaient pas intervenir à moins qu’une « urgence médicale » – un terme qui n’était pas défini dans la loi – ne se développe.

Environ 40 heures après la deuxième arrivée de Barnica à l’hôpital, les médecins ne sont plus capables de détecter un battement de coeur fœtal, selon le rapport. Un médecin a accéléré son travail en utilisant des médicaments et a accouché du fœtus de Barnica. Mais après son retour chez elle, les saignements de Barnica ont continué et se sont aggravés.

Quelques jours plus tard, elle était de retour à l’hôpital, où elle est décédée d’une septicémie impliquant des « produits de conception », selon son rapport d’autopsie. Son mari, veuf, élève désormais leur fille de quatre ans, a rapporté ProPublica.

Plusieurs experts, dont des obstétriciens-gynécologues et des spécialistes en médecine fœto-maternelle, ont déclaré à ProPublica que retarder les soins de Barnica allait à l’encontre des normes médicales en matière de soins en raison du risque d’infection. Si on lui avait donné des options plus tôt, ont-ils déclaré au média, Barnica aurait pu survivre.

Les médecins impliqués dans le cas de Barnica n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de ProPublica. Dans un communiqué, HCA Healthcare, la chaîne hospitalière qui a traité Barnica, a déclaré à ProPublica que les médecins faisaient preuve d’un jugement indépendant et que « notre responsabilité est de nous conformer aux lois et réglementations nationales et fédérales applicables ».

L’avortement et les conséquences de l’interdiction de cette procédure sont devenus l’un des principaux enjeux des élections américaines, alors que le soutien au droit à l’avortement a augmenté au cours des années qui ont suivi la chute de Roe et que des dizaines de femmes se sont manifestées pour déclarer qu’on leur avait refusé les soins médicalement nécessaires. Kamala Harris a fait de la protection du droit à l’avortement un élément clé de son programme politique, tandis que Donald Trump et d’autres républicains ont tenté d’éviter d’en discuter ou ont fait volte-face sur la question.

« Mon cœur se brise pour la famille Barnica », a déclaré mercredi sur X Colin Allred, un représentant américain de Dallas candidat à un siège au Sénat. Allred se présente contre Ted Cruz, le sénateur ouvertement anti-avortement, et a fait du droit à l’avortement une pièce maîtresse de sa campagne. « Josseli Barnica devrait être en vie aujourd’hui, mais à cause de l’interdiction cruelle de l’avortement imposée par Ted Cruz, les femmes du Texas se sont vu refuser les soins de santé vitaux dont elles ont besoin. Nous ne pouvons pas nous permettre six années de plus avec Ted Cruz.»

Cruz a récemment gardé le silence sur l’avortement. Il a refusé de commenter une demande de ProPublica, tout comme le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et le procureur général de l’État, Ken Paxton.

Dans les semaines qui ont suivi le premier rapport de ProPublica sur deux Géorgie femmes, Ambre Nicole Thurman et Candi Millerdécédées après avoir été incapables d’accéder à des avortements légaux dans leur État d’origine, Trump a également largement évité de commenter leurs cas spécifiques. Cependant, lors d’une assemblée publique sur Fox News, l’animateur Harris Faulkner a déclaré à Trump que la famille de Thurman tenait une conférence de presse.

« Nous obtiendrons de meilleures notes, je le promets » Trump a plaisanté. La foule a ri.