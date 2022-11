Une femme du Texas détient le record Guinness des pieds les plus grands du monde, sa pointure vous choquera

Tanya Herbert, résidente des États-Unis, détient désormais le record du monde Guinness des pieds les plus grands du monde sur une personne vivante (femme). Comme décrit par le site de réalisation record ultime, le pied droit d’Herbert mesure environ 33,1 cm (13,03 pouces), tandis que la mesure de son pied gauche est de 32,5 cm (12,79 pouces). En ce qui concerne la ventilation de sa pointure, la taille des femmes américaines de Tanya Herbert serait de 18 ans et la taille des hommes se situerait entre 16 et 17 selon la marque de chaussures. En plus de cela, la femme américaine mesure environ 6 pieds 9 pouces, soit seulement trois pouces de moins que la taille de la plus grande femme vivante, Turkiye Rumeysa Gelgi, qui mesurerait 7 pieds 0,7 pouces.

Acheter des chaussures n’est pas une tâche facile pour Herbert, car aucun des magasins où elle n’est jamais allée garder sa pointure. « Il était hors de question d’aller dans les magasins. Aucune des histoires que j’ai jamais vues n’a porté de taille 16 pour hommes, encore moins de taille 18 pour femmes », a-t-elle déclaré. La femme texane révèle que ses pieds ont atteint une taille record au lycée. Cependant, Herbert n’a jamais été incertain de son physique inhabituel en raison de son éducation positive.

“Mes parents m’ont donné une estime de soi très saine en grandissant, donc je ne pensais pas qu’être grand était une mauvaise chose. Je ne me souviens jamais avoir été victime d’intimidation ou quoi que ce soit du genre à cause de ma taille. Mes amis ont en fait pris grand soin de moi pour s’assurer que j’étais aimée et appréciée », a-t-elle poursuivi. Cependant, elle se souvient que ses entraîneurs sportifs étaient agacés par son désintérêt pour les activités parascolaires. Elle a expliqué: “Les entraîneurs ont toujours voulu que je joue au basket ou quelque chose comme ça, mais j’étais toujours plus concentrée sur mon éducation.”

Tanya a toujours acheté les plus grands mocassins ou chaussures de tennis pour hommes et les a manipulés pour qu’ils s’allongent un peu plus longtemps pour s’adapter à ses pieds. “Les femmes ont du mal avec la taille 12 ou 13, essayant de trouver des chaussures, et je fais de la taille 18”, a-t-elle ajouté. Selon elle, les gens peuvent facilement trouver des chaussures pour hommes, mais lorsqu’il s’agit de femmes, cela devient non seulement impossible, mais aussi extrêmement inabordable. La femme texane souhaite que son histoire attire l’attention des fabricants de chaussures et les incite à être un peu plus inclusives quant au port de chaussures de plus grandes tailles ou au moins à rendre la version personnalisée abordable pour les femmes.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici