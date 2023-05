Une femme du Texas a été tuée par balle par son petit ami après avoir avorté, selon la police

DALLAS (AP) – Un homme qui ne voulait pas que sa petite amie se fasse avorter l’a tuée par balle lors d’une confrontation dans un parking de Dallas, a annoncé la police.

Il a été incarcéré pour meurtre vendredi.

Le Texas a interdit les avortements après environ six semaines de grossesse en septembre 2021. Mais presque tous les avortements ont été interrompus au Texas depuis l’annulation de Roe v. Wade l’été dernier, sauf en cas d’urgence médicale.

Gabriella Gonzalez, 26 ans, était avec son petit ami, Harold Thompson, 22 ans, mercredi lorsqu’il a tenté de l’étrangler, selon un affidavit de mandat d’arrêt. Elle était revenue la veille du Colorado, où elle était allée se faire avorter.

« On pense que le suspect était le père de l’enfant », indique l’affidavit. « Le suspect ne voulait pas (Gonzalez) se faire avorter. »

La vidéo de surveillance du parking montre que Gonzalez « l’ignore », a déclaré la police, et les deux continuent de marcher. Thompson sort alors une arme à feu et tire sur Gonzalez dans la tête. Elle tombe au sol et Thompson lui tire dessus plusieurs fois avant de s’enfuir, selon l’affidavit.

Thompson a été arrêté plus tard mercredi et est détenu à la prison du comté de Dallas sans caution. Les archives judiciaires ne mentionnaient pas d’avocat pouvant parler en son nom.

La sœur de Gonzalez était sur les lieux et a entendu la fusillade, a indiqué la police. Un autre témoin a vu Thompson essayer d’étouffer Gonzalez mais n’a pas pu appeler la police car elle n’avait pas son téléphone portable.

Au moment de la fusillade, Thompson avait été accusé d’agression contre un membre de sa famille, qui l’accusait de l’avoir étouffée en mars.

L’affidavit de mars ne nomme pas spécifiquement Gonzalez comme la personne qui a été agressée. Mais il est dit que la femme a dit à la police que Thompson « l’avait battue plusieurs fois tout au long de leur relation » et que Thompson avait dit à la police que la femme était enceinte de son enfant à ce moment-là.

La femme « a répété qu’elle avait peur du suspect parce qu’il avait menacé de faire du mal à sa famille et à ses enfants », selon l’affidavit.

The Associated Press