Une femme du Tamil Nadu mobilise de l’argent pour construire des ambulances automatiques pour les zones tribales

Au cours de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, le public était en proie à une pénurie de tout, des médicaments aux lits d’hôpitaux en passant par les ambulances. Même si les villes s’en sortaient un peu mieux en ce qui concerne l’utilisation des prestations, les habitants des zones tribales étaient confrontés à une grave pénurie d’installations médicales et certains avaient même des difficultés à atteindre les hôpitaux. Les zones tribales du district de Nilgiris dans le Tamil Nadu ne sont pas différentes car le terrain accidenté et les routes étroites retardent souvent les déplacements des véhicules. Mais pour aider les habitants à atteindre les hôpitaux plus rapidement, un propriétaire de café à Coonoor a acheté 6 autorickshaws grâce à un financement participatif et les a transformés en auto-ambulances.

Appelées AmbuRx, ces auto-ambulances sont conçues pour accélérer le mouvement des véhicules sur les routes vallonnées.

Radhika Shastri est la propriétaire du Café Diem qui a acheté les voitures et les a transformées en ambulances pour les populations tribales.

Radhika a déclaré à l’Indian Express qu’elle avait vu sur les réseaux sociaux comment ces auto-ambulances étaient utilisées à Jabalpur et qu’elle avait pensé le faire également à Nilgiris. Elle a contacté les fabricants là-bas qui ont également accepté de construire les ambulances personnalisées pour Nilgiris.

Afin de collecter des fonds pour les ambulances, Radhika a demandé ses clients au café et a également lancé une campagne de financement participatif sur les réseaux sociaux, à partir de laquelle elle a pu collecter suffisamment d’argent pour commander les ambulances.

En un mois, 6 auto-ambulances ont été construites et livrées. Six Bajaj Maxima de 470 CC ont été rénovés et chacun a coûté Rs 3,5 lakh. Radhika a dépensé environ 21 lakh Rs au total pour faire construire et livrer les véhicules à Nilgiris.

Les voitures fonctionneront gratuitement après avoir été déployées dans des hôpitaux publics et privés et des ONG dans les régions de Ketti, Coonoor et Kotagiri. Ils ont été récemment inaugurés par le ministre des forêts du Tamil Nadu, K Ramachandran, et le collectionneur J Innocent Divya.

Les ambulances sont équipées d’une cabine de conduite à l’avant et comprennent également une civière pour patient, des sièges pour accompagnateur, une bouteille d’oxygène, des crochets anti-goutte, un extincteur, une trousse de premiers soins et un ventilateur.

