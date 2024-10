Une femme du Suffolk partage ses luttes et les réalités du cancer du sein

À l’occasion du Mois de sensibilisation au cancer du sein, l’homme de 57 ans tient à montrer que les patientes atteintes d’un cancer ne se limitent pas à la chirurgie et à la chimiothérapie.

Elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur ainsi qu’une chimiothérapie et une radiothérapie.

Elle l’a fait vérifier et le jour de son anniversaire, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade trois.

« À ce moment-là, j’avais 38 ans et je pensais que ce n’était pas possible ; je suis trop jeune », a-t-elle déclaré.

Au milieu de l’année 2005, alors qu’elle vivait dans le Kent, Mme Caruth a remarqué une douleur dans sa poitrine et, en octobre, elle avait découvert une petite grosseur solide.

Mme Caruth souffre d’un lymphœdème qui fait gonfler ses tissus corporels à cause de son cancer du sein.

« Cela a duré cinq ans, et on vit avec cette peur qui chatouille en arrière-plan que ça va revenir. »

« C’est ce moment surréaliste où votre vie n’est plus votre vie et où quelque chose d’autre est aux commandes. »

« C’est comme si tu étais au-dessus de ton corps ; c’est la sensation la plus étrange.

Même si elle n’a pas été immédiatement inquiète, on lui a ensuite diagnostiqué un cancer du sein.

Shiela Lorking, 50 ans, est une enseignante qui vit à Bury St Edmunds et utilise le groupe WhatsApp de la BBC 1-in-5.

Mme Lorking a subi une mastectomie pour retirer son sein ainsi qu’une radiothérapie, ce qui a entraîné une fatigue extrême.

Malheureusement, en août de cette année, alors qu’elle était en vacances en Belgique, elle a découvert une autre bosse au moment où elle s’apprêtait à commencer à enseigner dans une nouvelle école.

« Ils sont juste un peu perplexes quant à la raison pour laquelle cela est revenu parce que je prenais le médicament qui [should have stopped] « Il est revenu et la radiothérapie aurait dû tout brûler, mais il est quand même revenu », a-t-elle déclaré.

« C’était un coup dur. »