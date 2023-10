Une femme du Nouveau-Brunswick rencontre son donneur de moelle osseuse du Mississippi, dix ans après son don

Ils aiment dire qu’ils sont liés par le sang, mais ils ne se sont jamais rencontrés.

Jusqu’à ce week-end, bien sûr.

En 2012, Cody Jordan s’est inscrit sur la liste des dons de moelle osseuse dans sa ville natale de Tupelo, dans le Mississippi. Un mois plus tard, il a reçu un appel lui indiquant qu’il était compatible.

Il s’est soumis à l’intervention et son sang a été envoyé à un étranger canadien.

« Nous sommes liés par le sang. Il m’a sauvé la vie, c’est mon héros. Il est vraiment, vraiment mon héros », a déclaré Sheila Crotty de Rusagonis, au Nouveau-Brunswick.

Cette fin de semaine, elle a accueilli Jordan et sa famille au Nouveau-Brunswick afin qu’ils puissent se rencontrer pour la première fois.

Jordan a déclaré avant la réunion, que le don donnait vaguement l’impression qu’il aidait, mais « Rencontrer Sheila, cela consolide vraiment l’impact humain que nos décisions peuvent avoir. »

Pour Crotty, la rencontre a été émouvante.

« J’ai pleuré quand je l’ai vu descendre. Et je pleure souvent quand je le regarde », a-t-elle déclaré, essuyant ses larmes alors qu’ils s’étreignaient.

« Je suis tellement excité et tellement honoré pour ce cadeau et pour le fait que vous veniez ici. J’ai l’impression qu’ils forment une famille, lui et sa femme maintenant », a-t-elle déclaré.

Cela lui a donné une nouvelle vision de la vie, puisqu’elle attribue à Jordan le fait d’avoir vécu jusqu’à 60 ans, d’avoir pu acheter une maison et d’avoir vu sa petite-fille grandir.

« Il m’a redonné la vie. Je lui en serai éternellement reconnaissant », a déclaré Crotty.

Processus simple, selon le donateur

Crotty, un vétéran, a reçu un premier diagnostic de lymphome non hodgkinien en 2008, puis de nouveau en 2011.

Elle a subi une chimiothérapie en 2012, mais a déclaré que son état ne s’améliorait pas. Mais peu de temps après, elle a été alertée d’un donneur compatible.

Sheila Crotty était hospitalisée sous chimiothérapie en 2012 lorsqu’elle a reçu son don de moelle osseuse. Elle et son infirmière ont reçu une photo le jour où elle a reçu le sang. (Soumis par Sheila Crotty)

Les préparatifs ont été faits et un mois plus tard, une infirmière est arrivée en courant dans sa chambre avec le sang.

« Ils l’ont mis sur de la glace et l’ont suspendu, et j’ai dit une prière avec mon médecin, puis nous sommes devenus du sang », a déclaré Crotty en regardant Jordan et en souriant.

Mais elle n’avait aucune idée de qui était le donneur à l’époque.

Dans le Mississippi, Jordan se préparait pour son propre mariage lorsqu’il a demandé le don.

Il a déclaré que le processus était simple et ne prenait que quelques heures. Il s’est allongé et on lui a injecté deux aiguilles qui ont fait passer son sang dans une machine pour collecter des cellules souches, puis celui-ci est rentré dans son corps.

Cody Jordan a fait un don de moelle osseuse en 2012 dans le Mississippi, mais n’a pas connu l’identité de la personne qui l’avait reçue pendant un an. (Soumis par Cody Jordan)

Une fois la procédure terminée, un coursier est arrivé pour récupérer le sang et le transporter dans un avion.

« Tout ce que nous savions à ce moment-là, c’est qu’il allait au Canada, ce qui, étant donné qu’il se trouvait dans le Mississippi, semblait assez fou », a déclaré Jordan.

« Et qui sait, peut-être qu’un jour j’aurai besoin d’un don », a déclaré Jordan, ajoutant qu’il souhaitait que les gens envisagent de rejoindre la liste des dons de moelle osseuse.

Un voyage qui se prépare depuis longtemps

La politique de don de moelle osseuse a gardé le donneur de Crotty anonyme pendant un an, mais lorsque le contact a été établi, ils l’ont rapidement pris en compte.

« Nous avons eu des conversations très intéressantes sur nos cultures et les différences entre le Canada et les États-Unis », a déclaré Crotty.

Ils ont parlé sur Zoom avant la rencontre et Crotty a même appris à connaître sa mère.

« Je parle à sa mère, comme si je voulais planifier tout ce qu’ils allaient faire, et sa mère a dit non, ils sont juste intéressés à te voir », a déclaré Crotty.

Le voyage a été mémorable pour Jordan, qui a déclaré avoir apprécié le feuillage d’automne accrocheur et une pause dans la chaleur du sud.

Son accent a même retenu l’attention des locaux et de Crotty.

« Oh, nous adorons ça, nous le disons tous maintenant! » dit-elle.

Les deux hommes planifient déjà un voyage dans le Mississippi et Jordan sait où il l’emmènera en premier.

« Il n’y a qu’un seul titre de gloire d’où je viens, à Tupelo, et c’est le lieu de naissance d’Elvis Presley. »