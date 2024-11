Une femme du Nouveau-Brunswick qui a perdu ses deux fils qui ont servi en Afghanistan est nommée Mère de la Croix d’argent

Maureen Anderson a perdu ses deux fils lors de leur service outre-mer dans l’Armée canadienne, même s’ils sont décédés des années plus tard, à un continent loin de la poussière brûlante et de la violence de la guerre en Afghanistan.

En grandissant, Ron Anderson était plus sérieux, « un petit combattant », se souvient sa mère. Son jeune frère Ryan était plus calme, plus doux. Tous deux ont rejoint l’armée avant d’avoir terminé leurs études secondaires, déjà certains de ce que serait leur cheminement de carrière.

« Mes garçons ont été très gentils avec moi et ils me manquent terriblement », a déclaré Anderson lors d’une entrevue cette semaine depuis son domicile d’Oromocto, près de Fredericton.

Le sergent. Ron Anderson, père de quatre enfants, s’est suicidé en 2014 à l’âge de 39 ans. Ryan, également sergent et père de deux enfants, est décédé en 2017 à 38 ans. Anderson n’aime pas discuter en détail de la façon dont ils sont morts, mais elle attribue ces deux décès au syndrome de stress post-traumatique dont ils ont souffert à la suite de leur long service militaire à l’étranger, notamment en Afghanistan.

Ryan et Ron Anderson sont morts aux prises avec le SSPT après leur retour de la guerre en Afghanistan. Leurs parents gardent ces photos encadrées dans leur salon. (Maria José Burgos/CBC)

Anderson, 78 ans, se rendra à Ottawa pour déposer une couronne lors de la cérémonie nationale du jour du Souvenir, le 11 novembre, à titre de Mère nationale de la Croix d’argent de cette année. La croix d’argent, également connue sous le nom de croix commémorative, est décernée aux mères ou aux veuves de soldats canadiens décédés en service actif ou à cause de celui-ci.

Anderson a dit que c’était « un peu écrasant », mais qu’elle était honorée d’avoir été choisie par la Légion royale canadienne.

Même si elle n’a perdu que deux enfants, elle dit qu’elle n’a jamais souhaité qu’ils optent pour une carrière différente. D’une certaine manière, la vie militaire semblait presque inévitable pour tous deux.

MONTRE | ‘Aucun d’eux n’était le même à leur retour : « Étaient-ils des victimes de la guerre ? Je pense qu’ils l’étaient. Ron et Ryan Anderson étaient de bons soldats. Mais ils ne sont pas morts sur un champ de bataille lointain. Ils sont morts chez eux, au Canada, aux prises avec ce qu’ils ont vu et fait pendant la guerre. | ‘

Anderson elle-même est la fille d’un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Son défunt mari, Peter, était un soldat qui servait dans le

Régiment des Gardes canadiens sur la Colline du Parlement puis le Royal Canadian Regiment. Maureen elle-même a servi brièvement dans la Force aérienne comme infirmière à Ottawa.

Elle a dit que Ron avait décidé très tôt de suivre les traces de son père.

« C’était sa vie et il l’aimait », a-t-elle déclaré, ajoutant que Ryan n’était pas loin derrière.

Ron est devenu un membre apprécié de l’Armée, servant en Croatie, en Bosnie et au Kosovo avant d’effectuer deux périodes de service en Afghanistan. Mais après son deuxième séjour là-bas en 2007, dit sa mère, il a changé, devenant distant et colérique. « Il n’était tout simplement plus le même », a-t-elle déclaré.

Après la mort de Ron, elle a appris qu’il avait reçu un prix à Fredericton après avoir sauté d’un véhicule pour administrer les premiers soins.

à un jeune garçon au bord d’une route en Afghanistan, malgré le danger qui l’entoure. Ne voulant pas s’inquiéter, Ron n’en a jamais parlé à personne. « C’était sa façon de faire, mais nous avons été dévastés lorsque nous avons obtenu le certificat, pensant que nous aurions pu être là », a déclaré Anderson.

Ryan, photographié ici en Afghanistan, a frôlé la situation lorsque son VBL a heurté un engin piégé. Il s’en est sorti indemne, mais pas indemne. (Soumis par Maureen et Peter Anderson)

Ryan, a-t-elle dit, a commencé à « vraiment se dégrader » après la mort de son frère. Son mariage en a souffert et il est devenu isolé, triste et renfermé. Il avait servi en Afghanistan aux côtés de son frère, ainsi que dans plusieurs autres déploiements à l’étranger, notamment en Bosnie, en Éthiopie et à Haïti.

Un article paru en Afghanistan en juillet 2007 dans le National Post détaillait les dangers auxquels les frères étaient confrontés lorsqu’une série de bombes

ont frappé leur convoi alors qu’il se dirigeait vers la province de Kandahar pour apporter son soutien à la police afghane.

L’article de Don Martin décrivait Ron Anderson témoin de l’explosion d’un kamikaze et Ryan à bord d’un véhicule qui avait heurté un engin explosif improvisé, le tout quelques jours seulement après que six de leurs camarades soldats canadiens aient été tués par une bombe en bordure de route.

Cette photo a été prise le jour où Ron Anderson a sauvé la vie de son ami Blair Williams, après que son VBL ait heurté une bombe. C’était stocké sur la clé USB de Ryan. (Soumis par Maureen et Peter Anderson)

Depuis le diagnostic de ses fils, Anderson a publiquement réclamé un meilleur traitement pour les anciens combattants souffrant du SSPT. Elle se demande si Ryan prenait trop de médicaments et si les anciens combattants pourraient avoir besoin de plus de discussions, de contrôles et de médecins spécialistes. Mais en fin de compte, elle n’a pas les réponses.

« Je ne sais pas ce qu’ils font pour les soldats », a-t-elle déclaré. « Je ne sais vraiment pas, mais peut-être qu’ils n’en font pas assez. »

Elle estime que davantage de gens sont disposés à parler ouvertement du SSPT que par le passé et espère utiliser son temps en tant que mère de la Croix d’Argent pour garantir que cela continue de se produire.

Anderson, qui est à la retraite, dit qu’elle garde vivants les souvenirs de ses fils en regardant quotidiennement leurs photos et en se souvenant des bons moments. Elle a également six petits-enfants, dont l’un des fils de Ron qui s’est enrôlé dans l’armée, et plusieurs arrière-petits-enfants.

Elle reste occupée à voir des amis et à faire du bénévolat dans sa communauté, notamment en participant à la campagne annuelle du coquelicot du jour du Souvenir. Et même si sa position de premier plan dans la cérémonie nationale de commémoration du 11 novembre de cette année sera quelque chose de nouveau, elle dit qu’elle a toujours assisté aux événements locaux du jour du Souvenir, peu importe où elle se trouve.

la famille était stationnée.

« Je n’en ai jamais raté, qu’il pleuve, qu’il pleuve, qu’il neige ou autre », a-t-elle déclaré. « Donc, pour moi, c’était juste une partie du 11 novembre,

toujours. »