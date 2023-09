Une femme du Nebraska condamnée à 2 ans de prison pour avoir donné des pilules abortives à sa fille enceinte

Une mère du Nebraska qui a plaidé coupable d’avoir donné à sa fille adolescente des pilules pour un avortement et d’avoir aidé à brûler et enterrer le fœtus a été condamnée vendredi à deux ans de prison.

Jessica Burgess, 42 ans, a plaidé coupable en juillet pour falsification de restes humains, fausse déclaration et avortement après au moins 20 semaines de gestation, ce qui est illégal au Nebraska. Le juge du district du comté de Madison, Mark Johnson, l’a condamnée vendredi à un an de prison pour chaque chef d’accusation, les deux premiers étant exécutés simultanément. La peine pour le chef d’avortement a été ordonnée à courir après les deux premiers, équivalant à une peine de deux ans.

Son avocat, Brad Ewalt de Norfolk, a demandé une probation, mais le juge a hésité à cette demande. Il a déclaré que Burgess avait démontré qu’elle savait qu’elle enfreignait la loi de l’État sur l’avortement en mentant initialement aux enquêteurs à ce sujet et en recourant à des « moyens extraordinaires » pour obtenir les pilules en ligne plutôt que par l’intermédiaire d’un prestataire médical du Nebraska, selon le Nouvelles quotidiennes de Norfolk.

« Je frémis à l’idée, Mme Burgess, que vous manquez tellement de respect à un – appelez-le un fœtus humain, appelez-le un enfant mort-né – que vous le traiteriez comme une poubelle d’hier et ne lui accorderiez aucun respect dans son traitement et son élimination, « , a déclaré le juge. « Notre société attend plus ; cela exige plus.

Burgess, de Norfolk, Nebraska, a admis lors de son audience de plaidoyer avoir aidé sa fille alors âgée de 17 ans à mettre fin à sa grossesse. Dans le cadre de son plaidoyer, les accusations de dissimulation du décès d’une autre personne et d’avortement par une personne autre qu’un médecin agréé ont été rejetées.

Sa fille, Celeste Burgess, aujourd’hui âgée de 19 ans, a été condamnée en juillet à 90 jours de prison et à deux ans de probation pour avoir brûlé et enterré le fœtus. Elle a été libérée de prison le 11 septembre.

Jessica Burgess et sa fille, qui était présente dans la salle d’audience vendredi, ont pleuré lorsque la femme plus âgée a été emmenée menottée pour commencer à purger sa peine, a rapporté le Daily News. Elle pourra être libérée après environ un an.

L’avortement, bien au cours du troisième trimestre de l’adolescente, violait la loi du Nebraska de l’époque qui interdisait l’avortement après 20 semaines de gestation. Les autorités ont déclaré que Jessica Burgess avait commandé des pilules abortives en ligne et les avait données à sa fille au printemps 2022.

La police de Norfolk a ouvert une enquête sur l’avortement suite à une dénonciation, selon un affidavit d’arrestation. La police a obtenu un mandat de perquisition pour accéder aux messages Facebook entre les deux, dans lesquels les procureurs affirment que les femmes ont discuté de l’interruption de la grossesse et de la destruction des preuves. La police a ensuite retrouvé les restes fœtaux brûlés enterrés dans un champ au nord de Norfolk.

Dans l’un des messages Facebook, Jessica Burgess a expliqué à sa fille comment prendre les pilules pour mettre fin à la grossesse, selon les archives judiciaires. Dans un autre, Celeste Burgess a écrit : « Je pourrai enfin porter des jeans. »

Au cours de la session législative qui s’est terminée en juin, les législateurs du Nebraska qui s’opposaient aux efforts des Républicains visant à restreindre sévèrement l’accès à l’avortement ont cité à plusieurs reprises le cas de Norfolk, affirmant qu’il montre que les procureurs de l’État cibleraient les femmes qui cherchent à avorter dans le cadre de poursuites pénales.

Les républicains de l’Assemblée législative du Nebraska, officiellement non partisane, n’ont pas réussi cette année à adopter un interdiction de six semaines sur les avortements, mais a ensuite adopté une interdiction de 12 semaines après l’avoir ajouté comme amendement à un autre projet de loi limiter les soins d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres. Le L’Union américaine des libertés civiles a porté plainte pour annuler le projet de loi sur l’interdiction de l’avortement et la prise en charge des transgenres, citant une exigence constitutionnelle du Nebraska selon laquelle les projets de loi s’en tiennent à un seul sujet.

L’action législative et les condamnations dans l’affaire Norfolk font suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière d’annuler Roe v. Wade, qui avait établi pendant 50 ans un droit constitutionnel à l’avortement.