Une femme du N.-B. choquée après qu’une mère de 88 ans soit coincée dans la salle d’approvisionnement de l’hôpital pendant une crise de lit

Karen Totten dit que rien n’aurait pu la préparer à la douleur de voir sa mère Irene MacNeill, 88 ans, «dépouillée de sa dignité», allongée dans une salle de fournitures d’hôpital jeudi. Un drap tendu était tout ce qui lui offrait de l’intimité et elle devait porter des lunettes de soleil pour protéger ses yeux des lumières crues, qui ne pouvaient pas être éteintes. (Karen Totten/Facebook)

Une femme du Nouveau-Brunswick demande des réponses après que sa mère de 88 ans, qui est à l’hôpital en attente d’un lit en maison de retraite, a été déplacée dans une pièce exiguë remplie de fournitures.

L’autorité sanitaire, quant à elle, reconnaît qu’elle doit utiliser ce qu’elle appelle des «espaces de soins non traditionnels» pour soigner ses patients hospitalisés.

Karen Totten dit qu’elle est allée rendre visite à sa mère Irene MacNeill à l’hôpital régional de Saint John jeudi matin, seulement pour découvrir quelqu’un d’autre à sa place.

Craignant le pire, Totten se précipita au poste des infirmières. “Je me disais : ‘Oh mon Dieu, qu’est-il arrivé à ma mère ? Où est-elle ? Personne ne m’a appelée'”, a-t-elle déclaré.

“Ils ont dit:” Oh, nous avons dû la déplacer parce que cette personne est venue d’émerger “… et ils m’ont emmené là où elle se trouvait – et c’était la foutue salle des fournitures.”

Totten était choqué, en colère et blessé.

“Quand vous êtes sourd et que vous êtes aveugle et que vous ne pouvez pas marcher, vous avez besoin de meilleurs soins que cela.”

Sa mère n’avait pas de sonnette si elle avait besoin d’appeler à l’aide et son lit n’était pas branché, donc elle ne pouvait même pas s’asseoir pour manger ou boire, a-t-elle dit.

“Je veux dire, je sais que ma mère est vieille. Je comprends, et je sais que sa vie est courte. Mais si elle était morte dans cette pièce, je ne sais pas ce que j’aurais fait parce qu’ils n’auraient pas pu avoir là-dedans pour faire n’importe quoi pour l’aider.”

L’histoire de la famille met en lumière un rapport publié cette semaine selon lequel la liste d’attente pour les maisons de soins infirmiers au Nouveau-Brunswick a atteint un record de 833, et que près de 500 de ces personnes sont dans des lits d’hôpitaux.

Une publication sur Facebook suscite des histoires «déchirantes» et «horribles»

Par frustration, Totten a publié son expérience sur les réseaux sociaux, y compris des photographies montrant sa mère dans son lit, éclipsée par des étagères empilées de fouillis de diverses fournitures médicales et de draps en flanelle.

Elle a également posté une courte vidéo de la scène.

REGARDEZ | Karen Totten a enregistré cette vidéo dans une salle de fournitures bondée: Une femme âgée du N.-B. a déménagé dans la salle des fournitures d’un hôpital bondé Karen Totten a été choquée d’apprendre que sa mère avait été transférée dans une salle de fournitures d’un hôpital de Saint John.

Totten a déclaré que son père, John MacNeill, 90 ans, avait pleuré en voyant sa femme de 65 ans dans un placard de rangement.

Il a pleuré tout le long du chemin du retour. “Pas à haute voix. J’ai juste regardé et il avait des larmes qui coulaient sur son visage”, a-t-elle dit, retenant ses larmes.

« J’ai l’impression que je ne prends pas soin d’elle, tu sais ? J’ai l’impression que tout le système les a abandonnés.

D’après les commentaires reçus sur sa publication sur Facebook, elle n’est pas seule, a-t-elle déclaré. Elle a décrit les histoires comme “déchirantes” et “horribles”.

Parmi eux : « Je suis rentré et j’ai supplié. J’ai supplié plusieurs fois avant d’être vu par un médecin. [five]-an a fini par avoir besoin d’une chirurgie de la gorge d’urgence. Et si j’étais resté assis là comme on me l’avait dit ?”

“Ma mère a reçu une transfusion sanguine dans le couloir. On lui a également dit d’utiliser un bassin de lit si elle avait besoin d’aller aux toilettes dans le couloir”, lit un autre.

Les hôpitaux peuvent utiliser des «espaces de soins non traditionnels»

Totten ne sait pas combien de temps sa mère est restée dans la salle de stockage et dit que les infirmières, qui s’excusaient et semblaient gênées, l’ont déplacée dans une pièce ordinaire plus tard dans la journée.

Mais elle dit que c’est plus important que sa situation. Elle a contacté le défenseur des patients d’Horizon, l’agent du défenseur des personnes âgées et écrit à plusieurs représentants du gouvernement, dont le ministre de la Santé, Bruce Fitch.

“Il y a des gens qui occupent des emplois bien rémunérés et ils doivent résoudre ce problème et ils ne le font pas. Nous avons des gens dans notre gouvernement qui sont censés aider et ils ne le font pas. Comme, qu’est-ce qu’ils font?”

CBC a demandé une entrevue avec Horizon Health Network, qui supervise l’hôpital de Saint John.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Greg Doiron, vice-président des opérations cliniques du réseau, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter un cas spécifique.

Mais “dans les situations où nos hôpitaux sont en surcapacité ou en surcapacité, Horizon peut utiliser des espaces de soins non traditionnels afin de garantir que tous les patients peuvent être traités et soignés en toute sécurité”, a-t-il déclaré.

Greg Doiron, vice-président des opérations cliniques pour Horizon, n’a pas précisé la fréquence d’utilisation des «espaces de soins non traditionnels» ni les mesures prises par la régie régionale de la santé pour lutter contre le surpeuplement. (Gouvernement du Nouveau-Brunswick/Zoom)

“Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution idéale, il s’agit d’une mesure que les hôpitaux utilisent couramment dans les cas où la capacité est limitée”, a déclaré Doiron.

Les patients ou les familles qui s’inquiètent des soins prodigués sont encouragés à contacter les services de représentation des patients d’Horizon, a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, lors d’une conférence de presse sur la triple menace de la grippe, du virus respiratoire syncytial, appelé RSV, et du COVID-19, Doiron a déclaré que les hôpitaux Horizon signalaient tous des taux d’occupation supérieurs à 95 %. Les services d’urgence voient un nombre élevé de patients présentant des symptômes de maladies respiratoires graves, a-t-il déclaré.

La province comprend les « difficultés et les défis » avec de longues attentes

Le ministère de la Santé n’a pas répondu à une demande de commentaires sur ce qu’il fait spécifiquement pour amener des personnes âgées comme MacNeill, qui sont à l’hôpital en attente d’un lit en maison de retraite, dans des foyers de soins de longue durée.

Selon Cécile Cassista, directrice générale de la Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins, le nombre d’aînés du Nouveau-Brunswick qui attendent d’être admis dans un foyer de soins a atteint un record de 833 en novembre. Parmi eux, 483 sont hospitalisés.

C’est en hausse par rapport à 782 et 455 en octobre, selon les chiffres du ministère du Développement social.

Le ministère du Développement social « comprend les difficultés et les défis liés aux longs délais d’attente et s’engage à travailler avec de multiples partenaires pour explorer toutes les solutions, comme le recrutement aux niveaux national et international », a déclaré la porte-parole Rebecca Howland.

Karen Totten dit qu’elle ne sait pas combien de temps sa mère est restée dans la salle des fournitures parce qu’elle n’a pas été avertie par le personnel, mais dit qu’elle n’aurait jamais dû y être placée. Si sa mère avait dû être déplacée, Totten soutient qu’un espace commun au bout du couloir aurait été un choix plus approprié. (Karen Totten/Facebook)

Elle a noté que le département avait ajouté du personnel aux équipes de sortie des hôpitaux plus tôt cette année. “Ils aident à trouver des solutions alternatives, lorsqu’elles sont disponibles, y compris des placements provisoires et des options de soutien à domicile sûr pour les personnes en attente d’un placement en soins de longue durée.”

Bien que Cassista ait suggéré qu’il y ait des lits disponibles dans d’autres établissements, tels que les foyers de soins spéciaux, Howland a déclaré que de nombreuses personnes hospitalisées en attente d’un placement, appelées patients d’autres niveaux de soins (ANS), « ont besoin d’un niveau élevé de soins, ce qui peut ne soient accessibles que dans des établissements tels que les maisons de retraite. »

Howland a déclaré que la liste d’attente n’est pas statique. Environ 150 nouveaux résidents accèdent chaque mois à des lits dans des foyers de soins au Nouveau-Brunswick.

Elle a reconnu que le besoin de lits dans les foyers de soins continuait de croître, et a déclaré que le département travaillait activement pour en ouvrir davantage.

“Travailler dessus” ne suffit pas

Totten dit que sa mère est hospitalisée depuis la mi-septembre, lorsqu’elle est tombée et s’est cassé le bras et s’est meurtri la jambe, de la hanche à la cheville.

Avant cela, elle vivait dans un appartement avec son mari dans la maison de leur fils, à quelques minutes de Totten, avec une aide à domicile.

MacNeill a été libéré pour raisons médicales le 18 octobre, mais n’a nulle part où aller.

« Est-ce pour cela que mes parents ont travaillé toute leur vie ? Est-ce pour cela que nous payons autant d’impôts pour les soins de santé ? » Totten demande aux politiciens dans sa lettre.

Ce sont des êtres humains avec de vraies vies et des familles. – Karen Totten, fille d’un patient hospitalisé

Elle dit ne pas comprendre pourquoi le Nouveau-Brunswick n’a pas assez de lits pour que ses personnes âgées « vivent et meurent paisiblement ».

Elle se demande pourquoi des mesures n’ont pas été mises en place à ce moment-là et pourquoi le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne dépense pas maintenant une partie de l’excédent prévu de 774,4 millions de dollars pour le résoudre.

“‘Nous y travaillons’, ça ne suffit plus. Ce sont des êtres humains avec de vraies vies et de vraies familles. De vraies personnes qui meurent dans les couloirs des hôpitaux du Nouveau-Brunswick en attendant d’être vues, évaluées, soignées”, a-t-elle écrit.

Totten termine sa lettre en exhortant toute personne ayant des parents ou des grands-parents à la maison pendant les vacances à “les serrer un peu plus dans leurs bras et à exprimer leur je t’aime”.

“Nous sommes tous à une mauvaise chute de perdre un senior à cause de ce système défaillant.”