Une femme du Montana pleure une vie volée par la démence frontotemporale

« Travailleur acharné, garçon du Montana, chasseur, pêcheur, militaire », a déclaré Krista Payzant, décrivant son mari Justin. Justin était un vétéran de l’armée américaine, un père aimant, un fils, un mari et une personne aventureuse. Dès la sortie du lycée, Justin rejoint l’armée américaine.

« Il voulait servir son pays, mais il voulait aussi être un mari, un père et proche de sa famille. C’était le plus important pour lui, un grand pilier de qui il était », a déclaré Krista.

Pendant son service, Justin a décidé de servir dans son pays à l’étranger et de se déployer. « Il s’est porté volontaire pour être déployé dans une unité qui n’était pas la sienne en Afghanistan pendant un an. Il est parti de septembre 2011 à septembre 2012, et cela montre qui il est. C’était une unité plus récente, pas là où se trouvait réellement sa maison, mais il voulait y aller », a déclaré Krista.

En 2016, Krista et Justin ont accueilli leur fils et en 2017, Krista a noté que la personnalité de Justin semblait différente.

« Ce que j’ai commencé à remarquer probablement avant la plupart des autres parce que je vivais avec lui au quotidien, ce sont des changements de personnalité, des choses qui n’étaient pas très courantes pour lui. L’un des problèmes majeurs pour nous était l’apathie, il perdait simplement tout intérêt pour certaines choses, il disait qu’il était intéressé, mais ensuite il ne mettait pas autant d’efforts à chasser, à pêcher ou à passer beaucoup de temps de qualité en famille que lui. et j’ai pris du temps pour des soirées en amoureux », a déclaré Krista.

Au printemps 2018, Krista et d’autres membres de la famille ont également commencé à remarquer que le discours de Justin semblait changer en même temps que sa personnalité.

«Je pense que vivre avec cela tous les jours et avec quelle lenteur tout progressait, je ne l’ai pas vu tout de suite; à un moment donné, je ne savais pas si je connaissais cet homme que j’avais épousé. Mais ensuite j’ai commencé à voir plus de symptômes neurologiques comme s’il chuchotait, ou n’utilisait pas tout à fait le bon mot dans une conversation ou il me disait qu’il ne comprenait pas ce que je disais, je devais parfois utiliser des mots très spécifiques avec lui, “, a déclaré Krista.

Après avoir consulté plusieurs autres médecins et psychiatres, Justin a reçu un diagnostic de dépression, mais les médicaments qu’on lui a administrés n’aidaient pas, en fait, les médicaments aggravaient presque Justin. Il a donc subi un scanner d’urgence, qui a ensuite conduit à une IRM d’un neurologue, ce qui a finalement conduit Justin et Krista à se rendre au Minnesota, à la clinique Mayo. Après plusieurs tests et scans, Justin et Krista ont reçu un diagnostic.

« À la fin de la semaine, nous avons rencontré son équipe et ils nous ont dit qu’ils étaient assez sûrs qu’il souffrait de démence fronto-temporale. C’était un nouveau terme parce qu’avant de rencontrer Justin et d’entendre le terme démence, je pensais à la maladie d’Alzheimer, aux oublis, aux personnes âgées, ce genre de choses. Et ce n’est pas le cas. Il en existe de nombreuses formes différentes et la démence frontotemporale est en fait la première plus courante chez les personnes de moins de 60 ans », a déclaré Krista.

Neuf mois, c’est le temps qu’il a fallu pour obtenir un diagnostic, et c’est l’âge de Justin qui a rendu le diagnostic encore plus dévastateur.

“C’est la semaine de son 29e anniversaire qu’il a été diagnostiqué. Et l’apparition typique des symptômes se situe entre 40 et 65 ans, donc il était assez précoce. Et nous ne savons vraiment pas pourquoi”, a déclaré Krista.

La démence frontotemporale est également couramment diagnostiquée comme une dépression, une bipolaire ou même une anxiété, ce qui s’ajoute à un diagnostic déjà difficile. Et ce diagnostic s’est accompagné d’une nouvelle encore plus dévastatrice.

“La démence frontotemporale est toujours mortelle, il n’existe aucun traitement, tout type de médicament administré sert à gérer les symptômes comportementaux”, a déclaré Krista.

Les médicaments administrés à une personne atteinte de démence frontotemporale visent à améliorer son comportement, son sommeil et son alimentation, mais sans remède, les médecins et les familles ne peuvent pas faire grand-chose pour sauver leurs proches.

“FTD est un tel voleur parce qu’il dépouille lentement la personne de ce qu’elle est et c’est aussi très douloureux à regarder. C’est vraiment difficile pour la personne… c’est difficile de voir quelqu’un que vous aimez savoir que quelque chose ne va pas chez lui et ne pas le savoir. dans toute sa mesure », a déclaré Krista.

L’espérance de vie moyenne en cas de démence frontotemporale se situe entre huit et 13 ans.

Justin est décédé en mars 2022 des suites de FTD à l’âge de 33 ans.

La FTD est unique à chaque patient, chaque symptôme est différent pour chaque patient, c’est pourquoi il est difficile de diagnostiquer ceux qui vivent avec la FTD. Pour Justin, les premiers symptômes du changement étaient des changements de langage et de personnalité. Les patients atteints de DFT peuvent également devenir violents, mais ce n’est pas un symptôme ressenti par Justin. Justin a pu rester à la maison pendant son combat contre FTD.

« Au fur et à mesure qu’il progressait, ses capacités physiques devenaient de plus en plus limitées. Donc sa forme particulière parce qu’il y a tellement de types et sous-types différents de cette maladie, tellement de facteurs génétiques et de sortes différentes, donc Justin avait des caractéristiques de type Parkinson, qui affectaient son corps et ses mouvements, il devenait rigide et tremblait, il progressait lentement. en fauteuil roulant, puis vers la fin des jours, il était alité », a déclaré Krista.

Alors que Justin déclinait, les morceaux de Justin commençaient lentement à s’estomper, non seulement Krista traversait ce voyage, mais la famille de Justin aussi.

«Nous avons tous perdu des morceaux de lui ensemble et je pense que cela nous prend aussi un morceau. La FTD n’affecte pas seulement la personne, mais toute la famille. Tous ceux qui l’aiment et tous ceux qui l’ont connu le ressentent », a déclaré Krista.

Avant que Justin reçoive un diagnostic de DFT, Krista n’avait jamais entendu parler de cette maladie cérébrale. Aujourd’hui, elle sensibilise au FTD pour l’éducation et augmente le financement de la recherche à des fins d’essais. Mais la recherche et la recherche d’un remède sont également au premier plan des préoccupations de Krista pour une autre raison.

“Cela me passionne particulièrement parce que la forme de démence de Justin comporte une composante génétique, ce qui signifie que notre fils avait 50/50 de chances de la développer lui-même en grandissant, donc c’est effrayant d’y penser et donc c’est vraiment important. que les gens savent que cela existe », a déclaré Krista.

Krista a expliqué qu’elle souhaite que les gens soient plus conscients des différentes formes de démence.

« Juste pour la gentillesse des gens qui semblent différents. Il n’avait pas toujours l’air malade, il avait juste l’air un peu bizarre parfois, il se comportait un peu bizarrement et on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie de quelqu’un… nous avons un grand groupe de personnes atteintes de démence qui méritent toujours gentillesse et respect et dignité, alors nous avons aussi besoin d’un remède parce que toutes les formes de démence sont mortelles et il n’existe pas de traitement pour elles à l’heure actuelle. On appelle souvent cela le plus long au revoir, ce qui est très vrai, chaque jour on les perd un peu plus. C’est douloureux », a déclaré Krista.

Les souvenirs de Justin pour Krista et son fils demeurent alors qu’elle parcourt les pages de photos et de souvenirs de leur vie ensemble et de la vie qui a été volée à FTD.

