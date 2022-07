Une femme du Missouri acquittée du meurtre de sa fille adolescente

SPRINGFIELD, Mo. (AP) – Un juge a acquitté vendredi une femme du sud-ouest du Missouri pour meurtre et deux autres accusations de crime dans la mort de la fille adolescente autiste qu’elle a abandonnée pour adoption alors qu’elle était bébé.

Le juge du tribunal de circuit du comté de Greene, Calvin Holden, a déclaré Rebecca Ruud non coupable de meurtre au premier et au deuxième degré, de falsification de preuves et d’abus criminel ou de négligence envers un enfant, mais l’a déclarée coupable du chef d’accusation restant, abandon illégal d’un cadavre. Les accusations découlaient de la mort en juillet 2017 de Savannah Leckie, 16 ans, dont les restes ont été retrouvés dans une fosse à brûler sur la propriété éloignée de Ruud près de la frontière Arkansas-Missouri.

Ruud devrait être condamné pour la dernière accusation le 15 septembre par Holden, qui a entendu l’affaire au lieu d’un jury à Springfield après un changement de lieu du comté d’Ozark au sud-ouest. Ruud pourrait écoper jusqu’à quatre ans de prison.

Les procureurs ont décrit Savannah comme victime de graves abus après avoir quitté sa famille adoptive dans le Minnesota et déménagé dans le Missouri pour être avec sa mère biologique. Ruud a déclaré que la jeune fille avait disparu après s’être enfuie parce qu’elle se reprochait d’avoir allumé un incendie dans la propriété familiale.

Le bureau du procureur général Eric Schmitt a refusé de commenter la décision du juge. Un défenseur public représentant Ruud n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique sollicitant des commentaires.

Ruud vivait à l’extérieur de Theodosia, un village d’environ 250 habitants situé à environ 72 kilomètres à l’est de Branson, une destination de vacances populaire. Selon une déclaration de cause probable déposée avec les accusations portées contre Ruud en 2017, la mère adoptive de la jeune fille a demandé à Ruud de l’emmener parce que Savannah ne s’entendait pas avec le fiancé de sa mère adoptive.

Les autorités ont déclaré qu’après le déménagement de la jeune fille dans le Missouri, elle avait été scolarisée à domicile et n’avait “presque aucun contact social”.

Ruud a signalé que Savannah avait disparu deux jours après l’incendie de la propriété éloignée de la famille, ont annoncé les autorités. Plusieurs fouilles ont révélé des dents humaines, un hachoir à viande, un couteau et 26 bouteilles de lessive, qui peuvent être utilisées pour accélérer la dégradation des tissus corporels, selon des documents judiciaires. Des fragments d’os humains ont été trouvés dans un champ à environ 400 mètres (365 mètres) de la maison de Ruud, environ deux semaines après la disparition signalée de Savannah.

Un ex-petit ami de Ruud a déclaré aux enquêteurs qu’il l’avait vue discipliner Savannah en forçant l’adolescente à ramper dans une porcherie et en la faisant se baigner dans un étang, ont déclaré les autorités. Ruud a reconnu que c’était vrai et a dit aux enquêteurs que lorsque Savannah s’est coupé le bras “dans un geste suicidaire”, elle a forcé la fille à frotter la blessure quotidiennement avec de l’alcool et du sel en guise de punition.

The Associated Press