Une femme du Minnesota se trompe de façon hilarante dans la tour des extraterrestres

Même s’il n’est pas certain à quoi ressemblerait notre interaction avec un être extraterrestre, il est toujours assez excitant de fantasmer à ce sujet. Une utilisatrice de TikTok dans un parc à chiens à Forest Lake, dans le Minnesota, s’est enthousiasmée sur Internet lorsqu’elle a pensé qu’un OVNI atterrissait derrière elle alors qu’elle réalisait une vidéo TikTok. La vidéo montre la femme plongée dans l’épiphanie alors que la réalité la frappe, et elle se rend compte que la chose qu’elle pensait être ses « ravisseurs extraterrestres » n’était rien d’autre qu’un grand bâtiment blanc avec un sommet circulaire. Dans la vidéo, elle dit : « Je faisais un TikTok et Oh mon dieu ! J’ai vu cela dans la caméra derrière moi et j’ai littéralement dit : « Je me suis fait enlever par des extraterrestres depuis toujours, et c’est mon heure, c’est enfin là. »

Pendant qu’elle parle, l’arrière-plan ressemble à un gigantesque OVNI. Mais quand elle se retourne, le bâtiment est visible, et l’illusion est brisée en quelques secondes. L’illusion de science-fiction qui a trompé la femme et a peut-être trompé d’autres personnes regardant cette vidéo est due à la surexposition à la lumière sur l’appareil photo de son téléphone.

Son visage rend l’exposition à la lumière trop importante pour que l’appareil photo capture les objets dans le cadre puisque la mise au point est déplacée sur son visage. Cependant, lorsqu’elle se retourne, l’exposition est équilibrée et le bâtiment est clairement visible.

La femme termine la vidéo avec une déception totale sur son visage, et elle dit: « D’accord. » L’existence de la vie extraterrestre est un discours éternel qui ne prendra fin que dans l’un ou l’autre des deux scénarios, premièrement, si les humains rencontrent réellement des extraterrestres, et deuxièmement, lorsque le monde se terminera.

Il n’y a pas de doutes que de nombreux passionnés d’extraterrestres auraient liés à la déception ressentie par la femme dans la vidéo et auraient sympathisé avec elle. Alors, à tous ces chercheurs d’extraterrestres découragés, nous voulons dire, accrochez-vous ! Et continuez à regarder dans le ciel !

