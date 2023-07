Une femme du Massachusetts retrouvée vivante après avoir disparu dans un parc d’État pendant une semaine, coincée dans la boue

Une femme du Massachusetts a été retrouvée vivante et indemne dans un parc d’État plus d’une semaine après sa disparition, les sauveteurs affirmant qu’elle était probablement coincée dans la boue pendant trois jours.

Emma Tetewsky, 31 ans, a été portée disparue pour la première fois le 26 juin. Il n’y avait aucune nouvelle de son sort jusqu’à ce qu’une paire de randonneurs du parc d’État de Borderland rapporte l’avoir entendue crier à l’aide lundi soir. Alors que les randonneurs n’ont pas pu la localiser, les membres des services de police et d’incendie d’Easton ont poursuivi les recherches et l’ont trouvée « consciente et alerte ».

« Je tiens à féliciter nos agents d’Easton, qui ont sauté à l’aveuglette dans l’eau et ont suivi les appels à l’aide de la femme », a déclaré le chef de la police d’Easton, Keith Boone. « Leur action immédiate a permis de sauver Emma Tetewsky. Nous tenons également à remercier notre incroyable service d’incendie, les gardes du parc d’État de Borderland et les randonneurs qui ont entendu Emma et appelé le 911. Sans cet effort coordonné, ce sauvetage n’aurait pas été couronné de succès. «

Tetewsky s’est perdu la semaine dernière dans le terrain marécageux traître du parc. Après l’avoir trouvée, trois officiers ont dû patauger à 50 pieds du rivage, à travers des broussailles épaisses et des marécages, pour l’atteindre. On pense qu’elle a peut-être été piégée à cet endroit pendant au moins trois jours, a indiqué la police dans un communiqué.

« Les officiers ont ramené Tetewsky à terre et elle a reçu une assistance médicale des pompiers d’Easton. Les policiers et les pompiers d’Easton ont dû utiliser des véhicules tout-terrain pour atteindre Tetewsky en raison du terrain et de l’endroit où elle se trouvait », ajoute le communiqué.

Tetewsky a été amené dans un hôpital voisin pour y être soigné pour des blessures « graves, mais dont on ne pense pas qu’elles mettent sa vie en danger ».

« Nous tenons à remercier toutes les agences qui ont coopéré avec nous, y compris le service de police d’Easton, le service d’incendie d’Easton, le service d’incendie de Stoughton et la police de l’État du Massachusetts », a déclaré la chef de la police de Stoughton, Donna McNamara, qui dirige le service de police au domicile de Tetewsky. ville. « S’il n’y avait pas eu le public qui nous a aidés et donné des conseils au cours des cinq derniers jours, nous n’aurions pas pu la localiser. C’est le meilleur résultat possible. »