Une femme du Massachusetts commande un McDonald’s au milieu d’une poursuite policière et est arrêtée

De toutes les histoires dramatiques de poursuite policière que nous avons rencontrées, cette histoire bizarre d’une femme américaine arrêtée alors qu’elle commandait de la nourriture chez McDonald’s a sûrement la fin la plus anti-climax. Pensant qu’elle avait réussi à échapper à la police, la femme s’est arrêtée pour commander de la nourriture au service au volant, mais à ce moment-là, elle a été attrapée. Cette histoire de poursuite a commencé à 8 h 45 le 6 juillet à Worcester, dans le Massachusetts, après que des agents ont reçu un appel au 911 concernant le vol d’un pick-up.

Le plaignant a déclaré qu’une femme s’était enfuie avec son camion, mais heureusement, il avait un traceur GPS et son emplacement était toujours visible. Alors que l’agent se dirigeait vers le lieu de l’incident, un autre conducteur leur a dit que le camion s’était écrasé dans leur voiture, a rapporté ABC-7.com.

Les agents ont rapidement trouvé le camion et ont activé leurs feux bleus alors qu’ils descendaient de leur véhicule pour s’approcher du camion. Cependant, la femme identifiée comme Johanna Gardell a refusé d’abandonner et est partie. Les policiers sont remontés dans leur voiture et ont suivi le camion à petite vitesse, mais Johanna n’était pas d’humeur à s’arrêter. Elle a augmenté sa vitesse et a traversé les feux rouges pour tenter de s’échapper. Elle aurait pris la mauvaise voie et aurait heurté une camionnette en chemin. Pendant ce temps, la police a dû suspendre la poursuite pour des raisons de sécurité.

Gardell s’est ensuite arrêté dans un service au volant de McDonald pour commander de la nourriture, mais la police l’a trouvée et a tenté de l’arrêter. Les agents se sont approchés d’elle dans deux véhicules, mais elle a intentionnellement heurté l’un d’eux pour s’échapper avant de quitter la route et de heurter un tas de paillis qui se trouvait sur la propriété du McDonald’s.

Enfin, Gardell a été arrêtée par la police après une certaine lutte de son côté pour s’échapper et elle fait maintenant face à plusieurs chefs d’accusation, notamment de ne pas s’être arrêté pour la police, de voies de fait, d’avoir quitté les lieux d’un accident avec blessures corporelles parmi tant d’autres.

La police enquête sur l’affaire et Gardell sera bientôt traduit devant le tribunal.

