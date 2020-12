Une femme du Maharashtra, qui doit se rendre tous les jours dans un endroit près d’ici pour travailler, a déposé une plainte auprès de la police au sujet d’une route en proie à des nids-de-poule, affirmant que cela lui causait « un harcèlement mental, physique et financier ».

Lorsqu’il a été contacté, un haut responsable de la police a déclaré lundi qu’ils enquêtaient sur la plainte de la femme et contacteraient les autorités compétentes à ce sujet.

La plaignante, Sandhya Gholve, vit dans la ville d’Aurangabad et doit se rendre tous les jours sur son lieu de travail à Phulambri tehsil, à environ 30 km.

Le tronçon routier fait partie de l’autoroute Aurangabad-Ajanta, qui est actuellement en cours d’extension.

Certains touristes étrangers avaient également précédemment exprimé les difficultés qu’ils rencontraient pour se rendre aux célèbres grottes d’Ajanta en raison du mauvais état des routes.

Gholve a déposé une plainte auprès de la police sur les problèmes rencontrés par les voyageurs sur cette route et demande à la police de prendre des mesures contre la «route».

S’adressant aux journalistes ici dimanche, elle a déclaré: « Les nids-de-poule sur cette route me causent un harcèlement mental, physique et financier. Mais la police n’a pas agi jusqu’à présent. »

Dans sa plainte, la femme a déclaré qu’elle s’attendait à une amélioration des conditions routières, mais que la situation empire de jour en jour.

« C’est pourquoi des mesures doivent être prises contre la route Aurangabad-Phulambri. Beaucoup de gens comme moi sont confrontés à ce problème et nous demanderons également justice au tribunal », a-t-elle déclaré.

Contacté, un haut fonctionnaire du commissariat de police de Phulambri a déclaré à PTI que la plainte avait été reçue il y a deux à trois mois.

« Nous traitons une plainte. Nous écrirons aux autorités gouvernementales compétentes à ce sujet », a-t-il déclaré.

Les nids-de-poule sont un problème courant pour les navetteurs du Maharashtra, en particulier pendant les moussons, et ont même causé plusieurs décès. Selon un rapport de 2019, le Maharashtra a un nombre élevé d’accidents et de décès dus aux nids-de-poule. En 2018, les nids-de-poule dans l’État ont causé 522 accidents de la route et 166 personnes ont été tuées.

Plus récemment, ici dans le Maharashtra, un motocycliste de 23 ans est décédé d’une blessure à la tête après que sa moto a heurté un nid de poule et est tombée sur la route samedi.

L’accident a eu lieu vendredi soir alors que le défunt, Kunal Dangre, était en route pour son domicile.

Le Maharashtra n’est pas le seul État ravagé par les nids-de-poule. La semaine dernière, Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), l’autorité civile de Bengaluru au Karnataka, a annoncé des dommages de Rs 3 lakh aux familles de ceux qui ont perdu la vie à cause des nids-de-poule. Il a également annoncé une indemnisation de Rs 15 000 pour les victimes d’accidents de la route dus aux nids-de-poule.

(Avec l’entrée de PT)