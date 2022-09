Une femme du Kerala termine 81 cours en ligne en 24 heures et crée un record du monde unique

L’éducation en ligne a parcouru un long chemin depuis la pandémie. Pendant des décennies, l’éducation était liée aux salles de classe, mais maintenant, les avantages de l’apprentissage en ligne offrent aux adultes et aux étudiants beaucoup plus d’options. Profitant de cela, Rehna Shajahan du Kerala a atteint le Livre international des records en obtenant 81 certificats en ligne dans différents cours en seulement 24 heures. Le joueur de 25 ans a dépassé le précédent record du monde du plus grand nombre de certificats en ligne en une seule journée, qui était de 75.

Elle est également devenue la première femme de l’histoire à faire un tel record dans les études.

Rehna, un résident de Kottayam au Kerala, voulait poursuivre une maîtrise (M. Com) en commerce de Jamia Millia Islamia de Delhi. Cependant, elle n’a pas pu obtenir de siège. Plus tard, elle a accepté l’admission en ligne pour deux cours post-diplôme, et en plus de postuler pour une maîtrise en travail social, elle s’est également inscrite à un cours de diplôme en orientation et conseil.

Après avoir terminé son PG, Rehna a décidé d’étudier la gestion et a commencé à se préparer à l’examen du test d’entrée commun (CAT). Lorsqu’elle l’a obtenu, Rehna a obtenu une place dans le programme de MBA de Jamia Millia Islamia et elle était la seule étudiante malayali de sa promotion.

Rehna attribue son succès à sa sœur Nehla, qui a été sa source d’inspiration. La sœur de Rehna travaille actuellement à Londres, elle a été étudiante au Lady Shri Ram College de l’Université de Delhi. Rehna a également travaillé pour une ONG à Delhi nommée Women’s Manifesto.

