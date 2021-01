Pour Elavarasi Jayakanth, résidente du Tamil Nadu, la vie n’a jamais été une promenade dans le parc, mais les luttes n’ont jamais pu la tirer vers le bas longtemps.

La famille d’Elavarasi vit dans le district de Thrissur au Kerala depuis 45 ans et une chose à laquelle elle s’est accrochée depuis son enfance était la façon dont ses parents et grands-parents fabriquaient des bonbons et des collations pour gagner sa vie. Elle avait toujours été avec eux et avait appris à vendre les produits. Ainsi, lorsqu’elle s’est mariée, elle a continué à faire de même, à faire des bonbons et des collations à la maison et à les vendre aux magasins et aux ménages locaux. Ses clients étaient toujours impressionnés par ses produits et les commandes affluaient.

Elavarasi avait toujours souhaité devenir entrepreneuse et après quelques années de la même, elle a discuté de l’idée avec son mari et ses enfants et a décidé de combiner l’épargne et de prendre un prêt de Rs 50 lakh et a finalement pu ouvrir un supermarché à Thrissur en 2010, elle a dit La meilleure Inde.

Le magasin a réalisé de bons profits alors qu’Elavarasi continuait à vendre des collations et des bonbons tels que des halwa, des chips et des gâteaux à base de fruits et de légumes, notamment des mangues, des oranges, des groseilles à maquereau, des pommes de terre chinoises et sa clientèle augmentait chaque jour qui passait. Elle a également pu fournir un emploi à au moins 50 personnes. Mais le plus gros test était encore à venir. Sa chance a été cruellement stoppée quand un vol a eu lieu dans le magasin et elle a tout perdu.

L’incident l’a conduite à l’agonie mentale et à un traumatisme si grave qu’elle a même dû être hospitalisée et a également souffert de quelques autres maux et il lui a fallu des mois pour se rétablir. Mais Elavarasi a lentement regagné sa force mentale et physique et a décidé de reprendre le contrôle pour reconstruire tout ce qu’elle avait perdu.

Elle a décidé de se battre, pour elle-même, pour sa famille. Mais ce n’était pas un chemin facile. Les banques et les prêteurs locaux, auxquels elle avait emprunté, lui ont demandé de l’argent. Alors, elle a finalement décidé de commencer à contourner ses difficultés afin de leur montrer qu’elle tenait vraiment à rembourser. Avec aussi peu que Rs 100, elle a recommencé à s’aventurer dans le secteur des chips et des collations. Elle a ouvert un stand de chips chauds à la gare de Thrissur, appelé Awathi Hot Chips.

Le talent qu’elle avait appris de sa famille a été mis à profit car en quelques mois seulement, les collations d’Elavarasi sont devenues un énorme succès et elle avait une longue liste de clients quotidiens qui achèteraient chez elle. Les chips chauds, les vadas de son étal étaient très recherchés. Et finalement, avec le succès, la chance a de nouveau souri à Elavarasi alors qu’elle commençait à rembourser de l’argent emprunté. Et avec ses bénéfices, elle a également ouvert non pas un, deux mais quatre autres stands à Thrissur. Ses magasins préparent jusqu’à 60 produits, y compris des bonbons, des collations, des gâteaux et des cornichons.

Elavarasi a également remporté le prix du Conseil international de la paix des Émirats arabes unis en 2019 pour le « meilleur entrepreneur ».